Brigitte Macron doit sans doute être inquiète pour son mari, le président Emmanuel Macron, qui serait usé un an et demi à son accession à l’Elysée. Le Parisien donne des nouvelles peu rassurantes sur l’état de santé du président de la République.

Pour l’occasion, les confidences de proches ont été recueillies : « Il se situe à la tâche », a confié une source s’exprimant sous couvert d’anonymat.

Le chef de l’Etat aurait perdu énormément de poids. Il n’aurait que peu de temps de répit. Mais cette fatigue est liée à la tache présidentielle qui use les hommes.

Son épouse Brigitte Macron serait également inquiète. Par ailleurs, la rumeur selon laquelle Brigitte Macron a eu une violente dispute a été démentie par ‘Closer’. Même si la première dame possède une forte personnalité, elle n’est pas du genre à hausser la voix.

Son tempérament naturel n’est pas irascible. Et si elle sait parler cash, élever la voix ou s’énerver, ne font pas partie de son ADN.

Pour convaincre son mari, ce sont les mots qui trouvent leur voie vers lui et non les décibels.

« Aimer, ce n’est pas gagner à tous les coups.C’est prendre des risques, faire des paris incertains, connaitre la frayeur de perdre sa mise pour mieux savourer le frisson de la doubler.

Aimer, ce n’est pas emprunter des routes toutes tracées et balisées. C’est avancer en funambule au-dessus de précipices et savoir qu’il y a quelqu’un au bout qui dit d’une voix douce et calme: avance, continue d’avancer, n’aie pas peur, tu vas y arriver, je suis la. » [Philippe Besson]

Cependant le couple présidentiel tantôt adulé, tantôt critiqué sur les réseaux sociaux, continue de faire face aux attaques des détracteurs. Emmanuel Macron en chute de popularité et secoué par l’affaire Benella et une série de démissions des membres du gouvernement doit se ressaisir pour bénéficier la confiance des Français.