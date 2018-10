Caitlyn Jenner dénonce la politique de Trump envers les transgenres

Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré que les services sociaux définiraient désormais le sexe d’une personne uniquement en fonction du sexe à la naissance. Ces propos ont suscité une vague d’indignation dans tout le pays.

Bien que républicaine, l’ancienne belle-mère de Kim Kardashian a vivement réagi: « L’administration Trump a de nouveau attaqué férocement ma communauté. Trump est le président des forces armées et c’est le plus gros employeur de personnes transgenres au monde. C’est une attaque inacceptable envers ma communauté. Nous ne serons pas réduits à néant! ».

L’administration Trump exclut dorénavant toute possibilité de changer de sexe. « Le sexe indiqué sur l’acte de naissance d’une personne, tel qu’il a été délivré à l’origine, constituera une preuve définitive du sexe d’une personne, à moins que cela ne soit réfuté par des preuves génétiques fiables », ont pu lire les américains dans le New York Times. Avec cette politique, les personnes transgenres ne sont pas reconnues sous leur nouvelle identité et ne sont pas protégées face à la discrimination.

L’actrice Laverne Cox, autre personnalité transgenre, a également réagi: « Nous devons continuer le combat. Mais devant cette négation de mon existence et de celle de ma communauté, je choisis l’amour et non la crainte. Nous existons et nous avons toujours existé ».

Ces déclarations surviennent juste après que Kim Kardashian a révélé à Alec Baldwin qu’elle avait pleuré la première fois qu’elle avait vu Caitlyn Jenner avec une robe, des années avant sa transition. « J’avais 25 ans quand j’ai vu mon beau-père, Bruce, habillé avec une robe dans le garage », raconte le mannequin. « Je suis devenue hystérique, j’ai fait un sac à toute vitesse et j’ai appelé ma sœur Kourtney pour lui dire que je passais le week-end chez elle ».

A l’époque, son beau-père lui aurait supplié de ne rien dire à sa mère, Kris Jenner, en lui disant: « Elle va me tuer ». La jeune Kim a donc gardé le secret pour « ne pas rompre leur mariage et que ses petites sœurs aient un père ».