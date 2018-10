Cara Delevingne soulève une tempête alors qu’elle rejoint son amie Rita Ora

Cara Delevingne soulève une tempête en rejoignant sa copine Rita Ora au lancement de la campagne de cyber intimidation à Londres

Elle a fait sensation lors du mariage de la princesse Eugénie lorsqu’elle a revêtu un haut-de-forme Emporio Armani.

Après son passage dans le monde de la mode, Cara Delevingne a repris ses vieilles astuces vestimentaires en rejoignant son amie Rita mardi pour le lancement de la nouvelle campagne de Rimmel #IWILLNOTBEDELETED au Mondrian Hotel à Londres.

Le mannequin de 26 ans est apparu dans un esprit jovial alors qu’elle rejoignait la chanteuse britannique pour le lancement de l’initiative mondiale de lutte contre le problème croissant de la cyber intimidation liée à la beauté.

Cara a enfilé un chemisier semi-transparent rouge vif avec un pantalon noir pour l’occasion.

La mannequin devenue actrice a complété son look avec une veste en cuir chic et des bottes pendant qu’elle posait avec Rita.

La star de la « Suicide Squad » a réalisé ses mèches jusqu’au menton pour créer un style ébouriffé et arborait un œil gris enfumé.

Compensant le look rock de Cara, Rita a enfilé un blazer à la couleur affirmée et des épaulettes superposées.

Rita a associé sa veste déguisée à une paire de jupes-culottes turquoise surdimensionnées et à des talons noirs vertigineux.

Dégainant ses cheveux blonds peroxydés, elle compléta son look très tendance avec un collier en or et des boucles d’oreilles assorties.

Cara a retrouvé sa vie de tous les jours après son week-end exaltant au mariage royal de la princesse Eugénie avec Jack Brooksbank.

La blonde a uni ses forces aux autres mannequins Kate Moss et Naomi Campbell à l’occasion de l’événement scintillant organisé au château de Windsor.

Pendant des mois, la star de la « Suicide Squad » aurait rencontré la star de Pretty Little Liars, Ashley Benson.

En avril de cette année, le couple a été aperçu pour la première fois se tenant par la main lors d’une nuit tardive à New York.