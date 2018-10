Comme grand-père et grand-mère ! Le prince Harry Meghan Markle sirotent une boisson fidjienne traditionnelle, tout comme la reine et le duc d’Édimbourg l’ont fait il y a 65 ans, après avoir reçu un cochon rôti lors d’une cérémonie de bienvenue avec la princesse Meghan.

Le duc et la duchesse de Sussex ont reçu les cadeaux lors d’une cérémonie à Albert Park, dans la capitale Suva. Le couple a salué la foule alors qu’ils arrivaient dans leur cortège au Veirqaraqarvi Vakavanua, à l’image de celui auquel assistaient la reine et le duc d’Édimbourg en 1953 (encart).

Prince Harry et Meghan Markle ont été accueillis par les chefs dans une tradition connue sous le nom de tama. La foule, légèrement mouillée par la pluie ou » un peu de bénédiction » comme l’a dit le maître de cérémonie, a applaudi et agité les Union Jacks et les drapeaux fidjiens à l’arrivée du couple.

Des centaines de personnes ont gardé un silence révérencieux, avec seulement des éclats occasionnels d’enfants en train de bavarder ou un carillon d’horloge à proximité, entendu au-dessus des tambours rythmés et des chants de la cérémonie.

Harry et Meghan étaient assis sur une scène (à gauche) alors qu’on lui donnait la dent de la baleine, un signe de richesse, dans le vakasobu, avant de lui donner du kava (à droite), une boisson faite d’une racine de plante en purée dans la vakaturaga yaqona.