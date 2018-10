DALS : Violente altercation entre Lio et le producteur – Elle craque

L’interprète de « Banana Split » n’a pas apprécié le traitement exceptionnel dont a pu bénéficier Pamela Anderson.

Comme nous vous l’annoncions, Pamela Anderson s’est blessée lors d’une répétition pour l’émission Danse avec les stars (DALS), à laquelle elle a déjà participé trois fois. Les producteurs auraient dès lors décidé de ne pas la faire participer à l’émission de samedi, pour lui permettre de se reposer.

Sur le plateau de Danse avec les stars, Bernard Montiel rapporte que Lio a été très mécontente de cette décision et que le ton serait monté avec le producteur Frédéric Pedraza. « Ça s’est très mal passé, à tel point que Basile Boli a dû les séparer, parce que Lio, quand elle y va, elle y va. Déjà, elle avait compris que ça allait mal se passer pour elle dans la soirée…« , a déclaré l’animateur.

Ce samedi, la chanteuse belge a été éliminée par le vote du public, en dépit de ses bons scores les semaines précédentes et du soutien des internautes sur Twitter. Depuis, un de ses proches a contacté le magazine Gala pour tenter de temporiser: « Il y a eu des tensions à cause de la pression et de la fatigue mais jamais de cris ».

Un membre du jury de l’émission, Chris Marques, a déclaré par ailleurs que Pamela Anderson participera à l’émission samedi prochain et que, contrairement aux rumeurs, « les résultats ne sont pas truqués ». D’après lui, il n’existerait pas de contrat limitant la prestation de Pamela Anderson à quatre émissions.

Devant les doutes de Jean-Marc Morandini, Chris Marques a ajouté: « On ne peut pas faire signer les artistes si on leur dit ‘Vous pouvez négocier le nombre de semaines que vous allez faire dans l’émission’. Samedi prochain, elle sera là en tout cas. Ça c’est sûr. Maintenant, est-ce qu’elle pourra danser? Je ne sais pas. Si elle ne danse pas, elle sera éliminée ».