Jamie Lee Curtis, 59 ans, s’affiche avec une silhouette chic dans un costume rose lors de la première australienne d’Halloween.

Jamie Lee Curtis a assisté à la première australienne d’Halloween à Sydney mardi soir.

La jeune femme de 59 ans n’a pas caché sa joie lorsqu’elle est arrivée au « Event Cinemas de Sydney », sur George Street, pour rencontrer les fans avant une projection exclusive.

Et il semble que l’icône d’Hollywood avait certainement de quoi sourire, avec le film qui aurait déjà battu des records au box-office en Amérique.

Cela fait 40 ans que l’actrice a fait ses débuts au cinéma dans le film original d’Halloween, et elle a repris son rôle de Laurie dans le dernier épisode.

Et alors qu’elle posait dans son pantalon rose sur mesure mardi, il ne semblait pas que Jamie Lee avait atteint l’âge de quarante ans depuis le premier film sur les écrans en 1978.

Malgré sa beauté éblouissante, Jamie Lee a admis qu’elle n’est pas sûre d’elle au sujet du vieillissement, tout comme beaucoup d’autres femmes.

Dans une interview avec « Good Housekeeping » le mois dernier, l’actrice a révélé qu’elle essaie d’éviter de se regarder dans un miroir.

Je ne sais pas si les hommes se réveillent, se regardent dans le miroir et se détestent. Comme la plupart des femmes. J’ai donc un grand secret : je ne me regarde pas dans le miroir « , a-t-elle dit au journal.

Je suis une femme de 60 ans. Je ne vais plus avoir l’air comme avant, et je ne veux plus être confronté à ça tous les jours !

Quand je sors de la douche, j’ai le choix : je peux me sécher en me regardant dans le miroir, ou je peux me sécher le dos à la douche. Je tourne le dos au miroir, et je me sens bien !

Bien qu’elle ne soit pas sûre de son apparence, une chose dont Jamie Lee n’a pas besoin de douter, c’est son talent phénoménal d’actrice.

Le dernier film de la franchise de films d’horreur à succès s’est déjà avéré être un grand succès, avec la star qui fête sa sortie sur Instagram.

Le plus grand film d’horreur avec un rôle principal féminin. La plus grande première d’un film avec une femme de plus de 55 ans. Le deuxième plus grand film d’horreur de tous les temps. Le deuxième plus grand film d’octobre de tous les temps. C’est la plus grande ouverture d’Halloween de tous les temps « , s’est-elle vantée.

« On ne peut être plus fier de TOUS ceux qui ont fait de cette expérience créative un résultat aussi palpitant !