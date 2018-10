Jonathan Cheban, un ami de Kim Kardashian, achète une Rolls-Royce de 400 000 $.

Jonathan Cheban marche sur les traces de son meilleur ami Kim Kardashian.

Lundi, la star de téléréalité a révélé sur Instagram qu’il a acheté une décapotable Rolls-Royce bleue claire d’une valeur de 400 000 dollars.

Sur les médias sociaux, on peut voir le véhicule sortir d’un camion en mouvement alors que la star de » Celebrity Big » Brother a déclaré: « Elle est enfin là. »

Kim a déjà possédé plusieurs Rolls-Royces, bien que sa dernière voiture soit une Mercedes Benz G-wagen.

Jonathan a déjà été vu à maintes reprises dans une Rolls-Royce.

La star peut avoir obtenu une augmentation de son émission principale, Keeping Up With The Kardashians, ou sa marque FoodGod peut avoir décollé.

De toute façon, il semble bien se débrouiller financièrement.

Cela vient après qu’il ait rendu un doux hommage à Kim Kardashian qui fêtait ses 38 ans dimanche.

Voici ce qu’il a écrit en hommage à Kim Kardashian : « joyeux anniversaire @kimkardashian… c’est trop écrire pour vous dire à quel point vous êtes parfait en tant qu’ami, mère et épouse, alors je ne le ferai pas! Tant que nous savons tous que c’est assez bien pour moi !! T’aimer jusqu’à la mort!! Meilleurs amis pour toujours.

Jonathan et Kim Kardashian sont proches depuis plus d’une décennie alors qu’il lui donnait des conseils de publicité lors de la première diffusion de KUWTK.

Il a été à son mariage avec Kanye West, ses anniversaires et il sert d’oncle à ses trois enfants North, Saint et Chicago.

Cela intervient après le concert de Drake à Los Angeles mardi soir. Cela pourrait être considéré comme une trahison puisque Kim Kardashian et son mari Kanye West ne sont pas contents après que Drake ait insinué avoir couché avec la star de Keeping Up With The Kardashians avec sa chanson In My Feelings.

La chanson à succès comprenait la phrase: « Kiki, tu m’aimes? » Kiki est le surnom de Kim.

Kim a nié être sortie avec Drake. En septembre, elle a dit : « Il ne s’est jamais rien passé. »

Plus tard, Kanye a dit dans une émission de radio qu’il ne pensait pas qu’il était juste que Drake laisse tomber une chanson laissant entendre qu’il avait été au lit avec Kim.

Drake et Kanye se disputent depuis des années.