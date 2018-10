Julia Roberts : Elle a décidé de ne plus tomber amoureuse

L’actrice la mieux payée d’Hollywood a décidé qu’elle ne jouerait plus dans des comédies romantiques.

Vous l’aviez vue tomber sous le charme de Hugh Grant dans « Coup de foudre à Notting Hill ». Elle avait été sauvée par Richard Gere dans « Pretty Woman ». Aujourd’hui pourtant, Julia Roberts veut passer à autre chose. Elle a le sentiment de ne plus être crédible, à son âge.

« A un moment de ma carrière, les gens se sont dit que j’avais tourné le dos aux comédies romantiques. J’aime ces films, j’aime en regarder, j’aime être dedans. Mais passé un certain point d’expérience dans la vie, ça ne fonctionne plus », déclare-t-elle.

La maman des jumeaux Hazel et Phinnaeus pourrait tout au plus jouer la mère des héros du film et, compte tenu du prix qu’elle demande pour une participation, c’est tout à fait possible qu’on la cantonne à ce genre de rôle. Son apparition dans « Bad Moms » était clairement minutée.

Les fans de Julia Roberts pourront bientôt la retrouver dans « Homecoming », une série que le géant Amazon diffusera à partir de novembre. Elle y interprète une conseillère, qui vient en aide aux soldats, après leur retour au pays.