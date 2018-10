Les premières tournées royales de Meghan Markle et Kate Middleton comparées

La première tournée royale de Meghan Markle a jusqu’à présent rassemblé des fans en délire, des moments volés entre elle et son nouveau mari, ainsi que de nombreuses robes de créateurs, tout comme les débuts de Kate à l’étranger.

La duchesse de Sussex, âgée de 37 ans, a déjà participé à plus d’une douzaine de formations en Australie, dont celles de ses créateurs préférés tels que Stella McCartney et Jason Wu, ainsi que celles de marques locales.

La duchesse de Cambridge , qui a maintenant 36 ans, a également changé de tenue régulièrement lors de sa première tournée majeure au Canada en 2011 – portant jusqu’à trois tenues différentes en une seule journée, comme Meghan Markle l’avait fait samedi.

Meghan Markle et Harry s’affichent ensemble depuis leur arrivée en Australie pour leur tournée de 16 jours.

Pendant ce temps, William et Kate ont également donné des PDA rares lorsqu’ils ont effectué leur première mission de onze jours.

FEMAIL jette un coup d’œil sur les similitudes et les différences entre les grandes tournées des deux duchesses à l’étranger …

Les nouveaux amoureux

Meghan Markle et Harry se sont tenus la main au cours de leurs nombreux engagements officiels, y compris une visite à la plage de Melbourne la semaine dernière.

Cependant, alors que Kate et William sont réputés être plus réservés à cet égard, ils se sont également montrés très affectueux en tant que jeunes mariés lors de leur première tournée royale au Canada.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont été vus partageant une douce étreinte alors qu’ils participaient à une course de bateaux-dragons opposés lors d’une visite à l’Île-du-Prince-Édouard.

Les jeunes mariés très amoureux ont également été vus échangeant des blagues lors de la visite.

Judi James, expert en langage corporel et auteur, a commenté: «William et Kate avaient l’air compétitifs et enjoués lors de leur première grande tournée.

«Ils étaient beaucoup plus tactiles que nous ne le voyons maintenant, mais le toucher et les câlins ont toujours été présentés comme quelque chose d’amusant et de jeune.

Parlant de l’étalage affectueux d’Harry et de Meghan, elle poursuivit: ‘Contrairement à Kate, Meghan prendra un bras ou un toucher aimant et le doublera en tenant Harry à deux mains pour le maintenir près de lui et insister sur la possession et l’attachement.

« Les signes d’adoration de Meghan et le soutien de son homme sont très ouverts et emphatiques. »

Elle a poursuivi: «Contrairement à William et Kate, Harry et Meghan ont eu beaucoup de contact visuel lors de cette tournée. »

« En plus de signaler l’amour, cela pourrait avoir un but très pratique. William et Kate se connaissaient déjà depuis plusieurs années avant leur tournée. »

«Harry et Meghan se connaissent depuis moins longtemps et leur vie a été très différente. Cela signifie que le contact visuel intense consistera à se lire ».

Meghan a déjà porté des marques de créateurs en Australie, dont certaines de ses marques préférées.

Elle a également veillé à rendre hommage aux créateurs locaux en portant des robes des créateurs australiens Karen Gee, Martin Grant et Dion Lee.

Kate a également choisi les looks de certains de ses labels de renom, dont Jenny Packham et Alexander McQueen, tout en optant pour des marques canadiennes – dont Smythe – et la designer montréalaise Erdem, qui est aujourd’hui l’une de ses créatrices préférées.

Rochelle White, styliste de stars, a déclaré à FEMAIL qu’elle avait constaté des similitudes entre les penderies de la tournée royale du couple, commentant: « Meghan et Kate ont le même goût en ce qui concerne certains looks, comme les robes ajustées, le pantalon décontracté et la veste.

« elles savent très bien mélanger les marques auxquelles elles sont fidèles et ceux qu’elles rencontrent qui pourraient être nouveaux pour eles. »

Meghan a arboré des tenues amusantes pendant la tournée, enfilant un lei floral avec sa robe à rayures lors de sa visite à Bondi Beach avec le prince Harry.

Pendant ce temps, Kate est également marqué les esprits quand elle et William ont enfilé un chapeau Stetson à Calgary en 2011.

La tenue originale de la duchesse de Sussex a peut-être été plus audacieuse que celle de Kate lors de sa première tournée royale. Meghan a opté pour une robe de la marque américaine Reformation sur l’île Fraser lundi.

Rochelle a commenté: «J’aime que Meghan ait eu une sensation plus détendue en ce qui concerne ses choix de mode lors de son voyage en Australie.

« Avec son look causal, ce n’est pas quelque chose que beaucoup de membres de la famille royale portent, mais je trouve ça génial que Meghan fasse preuve d’audace et fasse ces choix. »