Lily Allen a provoqué des ondes de choc : Découvrez ses seins sous une robe transparente

Lily Allen montre son soutien-gorge sous un justaucorps racé alors qu’elle s’amuse à fumer une cigarette pendant une tournée aux États-Unis… après avoir avoué qu’elle se gaver de poulet frit et de hamburgers…

Elle est en pleine tournée aux Etats-Unis, après le lancement avec succès de ses mémoires My Thoughts Exactly et de son estimé album No Shame. Et Lily Allen a veillé à ce que ses fans du monde entier soient toujours au courant de ce qui se passait lors de ses rendez-vous, alors qu’elle se rendait à Instagram lundi soir pour partager une série de photos de son rendez-vous à Silver Spring, Maryland.

La chanteuse de 33 ans, a été éblouissante lorsqu’elle est montée sur scène, tout en s’amusant à fumer une cigarette dans les coulisses et en se maquillant elle-même. Lily a fait tout son possible pendant sa tournée glamour, et le spectacle de lundi n’a pas fait exception à la règle lorsqu’elle est sortie dans son haut racé et transparent.

Chaque soir, la chanteuse affiche des photos alors qu’elle se maquille elle-même tout en se taquinant les cheveux pour créer une foule de styles époustouflants. Peu de temps après le spectacle, elle a pris Twitter pour donner aux fans un aperçu de la vie en tournée, tout en révélant qu’elle apprécie un peu trop la cuisine américaine.

Elle a écrit : » J’ai acheté un joli soutien-gorge rouge il y a environ 6 semaines, je l’ai mis ce matin et je n’ai pas pu le faire. Je suppose que ce qui arrive quand on mange du poulet frit, des ailes de poulet et des hamburgers pendant un mois d’affilée.

Avant de prendre la route, Lily a parlé avec Fault Magazine de ses problèmes d’argent, de ses opinions politiques et de son penchant pour le sexe et la drogue dans sa jeunesse. Elle a admis dans l’interview qu’elle se sentait obligée d’écrire son livre avant d’avouer qu’elle est toujours enfermée dans un contrat choquant de cinq albums avec un prix de 25 000 livres sterling seulement.

Lily Allen a provoqué des ondes de choc avec son nouveau livre, dans lequel elle avoue une foule de secrets explosifs, y compris des aventures avec Mike Skinner et Liam Gallagher.