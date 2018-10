Meghan Markle éblouit la foule parée en diamants et vêtue d’une robe «Fijian Blue»

La duchesse de Sussex a montré ventre grandissant alors qu’elle assistait à une réception somptueuse avec le prince Harry le premier jour de leur visite royale aux Fidji.

Meghan Markle a bercé son ventre dans une superbe robe bleue des Fidji lors de cet événement fastueux avant de participer à un dîner d’État organisé par le président de la nation du Pacifique Sud Jioji Konrote au Grand Pacific Hotel.

La duchesse portait une robe de la créatrice de créatrice SAFiYAA avec des boucles d’oreilles à diamants, offrant ainsi un meilleur aperçu de ventre rebondi.

Les Fidji sont la dernière étape de la tournée de 16 jours d’Harry et Meghan. Ils se rendront également en Nouvelle-Zélande, aux Tonga, puis en Australie.

Des invités – des diplomates, des chefs d’entreprises locaux et la société de la société fidjienne – se sont réunis pour la réception au champagne avant le dîner d’État à l’hôtel où séjournera le couple royal pendant la visite.

Un invité a déclaré que la robe bleu clair était clairement «bleu fidjien». La duchesse portait aussi des boucles d’oreilles en diamant mais le palais de Kensington ne dit pas d’où elles venaient.

Lorsque le couple entra dans la salle de réception, il y eut un roulement de tambour avant qu’il ne soit annoncé. Ils se sont ensuite rendus à la réception pour rencontrer les dignitaires locaux.

Le Grand Pacific est l’un des hôtels préférés des membres de la famille royale. La Reine y a séjourné cinq fois, en 1963, 1970, 1973, 1977 et 1982.

Le prince Charles y a séjourné à trois reprises, en 1970, 1985 et 2005, et le prince Andrew y est resté en 1998. La princesse Ann y a été invitée en 2006.

Lors de son allocution, le Président des Fidji, Jioji Konrote, a rendu hommage à la défunte mère, de Harry, la princesse Diana

Il dit qu’il était sûr qu’elle serait « fière de l’homme » qu’Harry était devenu et qu’il avait trouvé le bonheur et l’amour avec Meghan.

Lors du dîner, Harry a déclaré que sa femme et lui étaient « bouleversés » par l’accueil qu’ils ont reçu et a déclaré: « C’est vraiment un privilège d’être ici.

«Nous partageons les valeurs et les objectifs communs du Commonwealth – un amour du rugby et un sens de l’humour! Nos liens sont profonds.

«Vos soldats ont combattu aux côtés des forces armées britanniques lors des première et deuxième guerres mondiales et continuent de servir aux côtés de nos soldats à ce jour, avec plus de 1 250 Fidjiens servant actuellement.

«Je dois souligner mon respect, mon admiration et ma camaraderie avec les soldats fidjiens avec lesquels j’ai servi en Afghanistan. Nous nous sommes entraînés ensemble, nous nous sommes battus ensemble et, surtout, nous avons ri ensemble.

Harry a également évoqué la visite de sa grand-mère, la reine, dans les îles en 1953.

Il a déclaré: «Cette visite est particulièrement nostalgique pour nous en tant que jeune couple marié. Mes grands-parents ont séjourné dans cet hôtel même, le Grand Pacific, plusieurs fois au cours des années.

«Mais cette visite est également une occasion d’en apprendre davantage sur l’avenir des Fidji, votre croissance économique, le développement d’un tourisme durable et les entreprises sociales.

«Nous sommes vraiment impatients de rencontrer les étudiants de l’Université du Pacifique Sud et les jeunes dirigeants de tous les horizons.

« La santé et la durabilité de cette planète dépendent de la jeune génération et ils sont pleins d’optimisme, alors écoutons-les. »

Auparavant, le prince Harry avait bu une gorgée de kava, boisson traditionnelle. Un cochon rôti et une dent de baleine leur avaient été offerts alors qu’il était officiellement accueilli aux Fidji avec son épouse.

Les cadeaux ont été remis au duc et à la duchesse de Sussex quand ils assistaient à une cérémonie à Albert Park, dans la capitale Suva, alors que se poursuivait leur tournée marathon du Commonwealth.

Le couple a salué la foule alors qu’ils arrivaient dans leur cortège au Veirqaraqarvi Vakavanua, qui rappelle celui auquel assistaient la reine et le duc d’Édimbourg en 1953.

Harry et Meghan étaient assis sur une scène alors qu’il recevait la dent de la baleine, un signe de richesse, dans le vakasobu, avant de recevoir le kava, une boisson à base de racine de plante broyée dans le yaqona vakaturaga.

Harry observa le kava avec la racine essorée et un bol servi par le duc sur la scène.

Il accepta le bol et le porta à ses lèvres alors que la foule l’acclamait.

La pluie a commencé à tomber à nouveau lorsque le lovo, une présentation de la nourriture d’un cochon rôti et un panier de dalo, un légume racine comme une pomme de terre, a été offert au duc.

Il a dit à la foule, encore une fois, avec une joie immense: «Bula venaka! La duchesse et moi-même avons hâte de rencontrer le plus grand nombre d’entre vous au cours des deux prochains jours et de célébrer les liens et l’amitié étroite existant entre Fidji et le Royaume-Uni. ‘

Il a signé ‘Venaka’, ou merci, pour rire.

Pour clore la cérémonie, le couple a regardé un meke, une danse traditionnelle avec Harry penché en avant sur son siège.

Des dizaines de personnes du village de Nakelo se sont rendues sur le terrain d’Albert Park pour se produire devant le duc et la duchesse.