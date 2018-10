Meurtre du journaliste Khashoggi, l’Arabie Saoudite tente de calmer le jeu

Un meurtre comme celui de Khashoggi ne doit « plus se reproduire »

Le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel al-Jubeir a affirmé mardi que des mesures seront mises en place pour qu’un meurtre comme celui du journaliste Jamal Khashoggi « ne puisse plus se reproduire » et promis une enquête « approfondie et complète ».

Le responsable a exprimé l’engagement de Ryad à ce « qu’un mécanisme et des procédures soient mises en place pour s’assurer que quelque chose comme ça ne puisse plus jamais se reproduire », à l’issue d’une rencontre avec son homologue indonésien à Jakarta.

Cela suffira-t-il à calmer les ardeurs de la communauté internationale très exigeante sur ce cas bien précis ?