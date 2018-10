Muriel Robin, le terrible secret que lui a révélé sa mère avant de sa mort

La comédienne révèle dans sa biographie intitulée « Fragile » qu’elle est une enfant illégitime.

C’est il y a quelques années, peu de temps avant le décès de sa mère, que Muriel Robin a eu la surprise d’apprendre qu’Antoine Robin, celui qu’elle considérait comme son père, n’était pas son père biologique. Sa mère avait eu en effet une relation secrète de 1950 à 1963 avec Jacques Hamalian, un ami de la famille. Comme pour soulager sa conscience, sa mère lui a fait cette révélation avant d’être submergée par la maladie d’Alzheimer.

Celle que l’on a pu vu voir interpréter le rôle de Jacqueline Sauvage avoue n’avoir ressenti aucune émotion lorsqu’elle l’a appris. « Apprendre que Jacques est mon père peut me permettre de comprendre aujourd’hui des événements de mon enfance demeurés obscurs, mais je me suis construite sur cette obscurité et on ne récrit pas sa vie. Quelle que soit l’ampleur du secret que l’on apprend à mon âge, à soixante-trois ans, on ne récrit pas sa vie », confie-t-elle dans son livre.

Sur le plateau de Laurent Ruquier, elle est revenue sur cette journée étrange: « Je suis rentrée tout de suite dans la voiture, j’ai regardé le miroir et j’ai essayé de retrouver le visage de ce Jacques que je trouvais plutôt bel homme. J’ai fait faire une vérification ADN, et donc c’est sûr. Et le lendemain je suis allée chez l’épouse de ce Jacques et j’ai vu des photos de lui, on a la même fossette en commun… et voilà ».

La comédienne a compris ensuite pourquoi sa mère était souvent « énervée et désagréable » quand elle était à la maison. « En fait c’est parce qu’elle était dans une histoire d’amour très forte et qu’elle l’avait dans la peau ». Muriel Robin ne sait pas aujourd’hui si son père était au courant car tous les acteurs de cette histoire sont morts. Mais elle sait qu’au marché, là où sa mère et son père biologique travaillaient, tout le monde était au courant.