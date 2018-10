Nous avons maintenant notre Camilla Parker Bowles dans The Crown saison 3

La princesse Camilla Parker Bowles fera partie de la saison 3 du film documentaire sur la Couronne anglaise. 98% du grand public disent avoir appris plus sur le patrimoine britannique de Netflix original The Crown que dans leurs leçons d’histoire scolaire*. Alors que le tournage de la troisième saison commence, voici tout ce que vous devez savoir sur la prochaine interprétation visuelle de la vie de la reine Elizabeth II.

*Pas une vraie statistique. Même si c’est peut-être vrai.

Qui jouera dans The Crown Saison 3 ?

Camilla Parker Bowles



Netflix n’a pas encore confirmé officiellement qui jouera Camilla Parker Bowles, mais les images qui se sont échappées du plateau semblent révéler que Call the Midwife’s Emerald Fennell est le futur roi. La scène dans laquelle Fennell a été repéré dans le personnage a été une réimagination d’un match de polo en 1975, où Charles et Camilla auraient été seulement amis – après que leur relation a pris fin brusquement lorsque Charles a rejoint la Royal Navy début 1973.

Prince Charles

Netflix a confirmé le 27 juillet que Josh O’Connor, qui joue Larry dans The Durrells d’ITV, jouera Prince Charles dans la prochaine série, représentant le futur roi à la fin de l’adolescence et au début de la vingtaine.

La Reine-Mère

Marion Bailey, qui est apparue récemment dans M. Turner, jouera le rôle de la Reine-Mère dans The Crown Season Three.

princesse Anne

Erin Doherty, qui a joué dans Call the Midwife, a été choisie comme Princesse Anne dans la troisième saison de The Crown, et jouera la fille de la Reine Elizabeth (Olivia Colman) et du Prince Philip (Tobias Menzies) dans cette nouvelle série.

prince Philip

Tobias Menzies remplacera Matt Smith en tant que Prince Philip pour les saisons 3 et 4, a déjà confirmé Netflix. Les fans de Game of Thrones connaîtront Menzies sous le nom d’Edmure Tully, alors qu’il a également joué dans Outlander.

Et voici votre premier regard sur lui en tant qu’homme en personne : Prince Philip.