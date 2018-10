Comment Blake Lively et d’autres célébrités repensent le manteau de tranchée classique

Les célébrités prouvent comme Blake Lively que le trench-coat est le vêtement d’extérieur incontournable de la saison.

Typiquement, quand vous pensez à un trench-coat, un manteau nu, ceinturé et léger vous vient probablement à l’esprit (Pensez : le trench Burberry intemporel).

Bien que cet article de base de style de longue date soit digne d’un investissement, cette saison, les célébrités élargissent nos horizons sur les trench-coats.

Tout en conservant la silhouette, qui a prouvé qu’elle flatte la silhouette féminine avec ses caractéristiques de cinglage à la taille et sa coupe semblable à une robe, des stars hollywoodiennes comme Jada Pinkett-Smith, Vanessa Lechay, Melissa McCarthy et Blake Lively donnent au style classique une touche moderne en jouant avec le tissu, les imprimés et les choix de couleurs.