David Schiwmmer: son sosie activement recherché par la Police

Une personne qui ressemble extraordinairement à David Schwimmer alias Ross de la série « Friends » est le sosie parfait d’un voleur qui a fait irruption dans un restaurant au Royame-Uni. La police de Blackpool est activement à la recherche de l’auteur de ce vol. David en a profité pour détendre ses abonnés sur twitter en a faisant une blague très drôle.

L’avis de recherche de la police s’est répandu comme une trainée de poudre à travers la toile et a été commenté 144 000 fois et partagé 95 000 fois. C’est d’ailleurs les internautes qui soulignent la ressemblance frappante entre les deux individus. L’acteur mis au parfum de la situation tout amusé il décide lui même de se blanchir en postant sur twitter: « Officiers, je jure que ce n’était pas moi. Comme vous pouvez le constater, j’étais à New York. A la police de Blackpool qui travaille d’arrache-pied, bonne chance dans vos recherches »

Cette réaction ne semble pas déplaire à la Police de Blackpool qui réagit sous le même ton: « Merci à tous pour vos réponses. Nous menons une investigation très sérieuse et pouvons vous confirmer que David Schwimmer était en Amérique ce jour-là. Nous sommes désolés. »