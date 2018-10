Découvrez le touchant message de Céline Dion à ses jumeaux à l’occasion de leur anniversaire

Eddy et Nelson ont, depuis le 23 octobre, 8 ans. Via les réseaux sociaux, Céline Dion, leur maman, leur a souhaité un joyeux anniversaire à sa manière.

Les charmants petits jumeaux de Céline Dion et de René Angélil ont 8 ans. À cette occasion, la diva leur a fait une belle surprise sur son compte Instagram avec ces mots touchants : »Mes chers garçons, vous avez 8 ans aujourd’hui et vous me rendez fière tous les jours. Je vous aime de tout mon coeur et je vous souhaite un très joyeux anniversaire ! »

L’interprète de « Because you loved me »a ensuite posté une photo de famille sur laquelle apparaissent egalement ses deux jumeaux et René-Charles, son aîné.

La star avait adopté la même démarche l’année dernière pour souhaiter un joyeux anniversaire à ses mômes. Comme pour dire que dans cette famille, on garde les bonnes et vieilles habitudes.