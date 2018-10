Eblouissante duchesse ! Kate Middleton scintille dans la tiare de diamant de Lady Diana pour un somptueux dîner

Éblouissante duchesse ! Kate Middleton scintille dans la tiare de diamant de Diana alors qu’elle et prince William se joignent à la Reine pour un somptueux banquet d’État tenu en l’honneur des membres de la famille royale des Pays-Bas en visite.

La duchesse de Cambridge a été éblouie par une robe Alexander McQueen et une tiare en diamant qui appartenait autrefois à la princesse Diana (à gauche) à son arrivée au palais de Buckingham pour un banquet d’État ce soir.

Kate, 36 ans, s’est jointe à son mari, le prince William (en haut à droite avec Theresa May), 36 ans, et à d’autres membres de la famille royale pour le somptueux dîner offert en l’honneur du roi Willem-Alexander et de la reine Maxima des Pays-Bas (centre avec la reine et le prince Charles).

La reine Elizabeth 2, âgée de 92 ans, a profité de l’occasion pour parler publiquement de Brexit pour la première fois, en déclarant dans un discours que « alors que nous nous dirigeons vers un nouveau partenariat avec l’Europe », les valeurs partagées par le Royaume-Uni et les Pays-Bas « sont nos plus grands atouts ».

En bas à droite, la reine et le roi Willem-Alexander, 52 ans, portent un toast aux relations entre les deux nations.