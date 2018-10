Il touche une femme endormie dans l’avion et accuse Donald Trump

Un homme de 49 ans a été arrêté ce dimanche à l’aéroport d’Albuquerque.

Assise près du hublot à bord d’un vol Houston-Albuquerque ce dimanche, une femme a senti après une vingtaine de minutes une main qui la touchait du côté droit au niveau de sa poitrine. Elle venait de s’endormir et elle a d’abord cru à un accident. Mais une demi-heure plus tard, la main est revenue et s’est montrée plus insistante, selon le Washington Post.

La passagère s’est donc retournée et a demandé à l’homme responsable, assis juste derrière elle, d’arrêter, avant de signaler l’incident au personnel de la compagnie Southwest Airlines. Bruce Michael Alexander, 49 ans, a été arrêté par le FBI à sa sortie de l’avion. Pour sa défense, il aurait confié à la police: « Le président des États-Unis a dit qu’on pouvait attraper les femmes par leurs parties intimes. »

En 2005, bien avant son élection, Donald Trump avait en effet tenu à la télévision des propos révoltants de sexisme: « Quand tu es une star, les femmes te laissent faire. Tu fais tout ce que tu veux. Tu peux les attraper par la chatte (« Grab them by the pussy »). Alexander risque jusqu’à deux ans de prison et 250.000 dollars (218.000 euros) d’amende.