Incroyable : Des bombes sont envoyées à Hillary Clinton et Barack Obama

Des bombes ont été envoyées chez Hillary et Bill Clinton à New York et dans les bureaux de Barack Obama à Washington – quelques jours seulement après la découverte d’un appareil similaire chez le milliardaire George Soros.

Une bombe a été trouvée près de chez Hillary et Bill Clinton, dans la banlieue de New York, tandis qu’un autre appareil adressé à l’ancien président Obama a été intercepté par les services secrets à Washington.

L’engin explosif adressé à Hillary Clinton a été découvert mardi soir dans les environs de son domicile à Chappaqua.

Pendant ce temps, la bombe envoyée au bureau d’Obama à Washington a été trouvée mercredi matin.

Les deux colis ont été découverts lors d’envois postaux de routine pour les Clinton et Obama.

Les services secrets ont déclaré que les colis ont été immédiatement identifiés comme des engins explosifs potentiels et ont été manipulés comme tels.

Ils ont dit que les colis avaient été interceptés avant d’être livrés à Clinton et Obama.

(Obama et Clinton) n’ont pas reçu les colis et ne risquaient pas de les recevoir « , a déclaré un communiqué des services secrets.

Un responsable de l’application de la loi dit que les enquêteurs pensent que les engins explosifs sont liés à celui trouvé lundi dans l’enceinte du milliardaire libéral George Soros.

Les autorités ont lancé une enquête multi-agences pour identifier les responsables.