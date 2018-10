Jamel Khashoggi : le prince héritier saoudien MBS évoque un « crime hideux »

Le prince héritier Mohammed ben Salmane a estimé ce jour que le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi était un « crime hideux ». Il a promis que la justice prévaudrait dans cette affaire.

Il ne s’était pas encore exprimé depuis le début de l’affaire Jamal Khashoggi il y a trois semaines. Profitant du forum international sur l’investissement (le forum du déser), qui se tient ce mercredi 24 octobre à Riyad, le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, a qualifié de « crime hideux » le meurtre du journaliste et opposant saoudien au consulat du royaume à Istanbul.

« Ceux qui sont derrière ce crime devront rendre des comptes […] et, à la fin, la justice prévaudra », a dit l’héritier du trône saoudien, ajoutant que l’Arabie saoudite et la Turquie, où le journaliste et opposant saoudien a disparu le 2 octobre, travaillaient ensemble pour « obtenir des résultats ». Il a par ailleurs estimé qu’il n’y aurait « pas de rupture des liens avec la Turquie ».

Plus tôt, le président turc Recep Tayyip Erdogan et Mohammed ben Salmane avaient discuté des « efforts communs » à mettre en œuvre pour élucider le meurtre de Jamal Khashoggi, journaliste critique du prince héritier, qui collaborait entre autres avec le Washington Post.

L’Arabie saoudite avait d’abord affirmé que Khashoggi était parti librement après s’être rendu au consulat pour des démarches administratives en vue de son mariage avec une Turque. Cependant, alors que la pression internationale montait, le royaume a admis samedi dernier qu’il était mort dans le consulat, évoquant un décès à la suite d’une « rixe ».

Riyad a annoncé des arrestations et des limogeages, notamment à la tête des services de renseignement. Des responsables saoudiens ont affirmé que le prince Mohammed n’avait « pas été informé » de l’opération contre Jamel Khashoggi.

