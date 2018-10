Jamie Lee Curtis : « Personne ne connaissait » sa terrible addiction

Jamie Lee Curtis a été accro à des médicaments pendant dix ans.

Depuis quelques années, on parle d’une véritable « crise des opioïdes » aux États-Unis. Ces drogues (comme la morphine ou l’oxycodone) tuent à présent plus de gens que les armes à feu. Dans une interview avec People, Jamie Lee Curtis a révélé qu’elle avait consommé des stupéfiants il y a déjà presque trente ans.

C’est en 1989 qu’un médecin lui a prescrit pour la première fois des antidouleurs puissants, suite à une opération de chirurgie esthétique (« pour mes yeux gonflés »). Pendant les dix années qui ont suivi, l’actrice a cherché à se procurer des pilules par tous les moyens, allant même jusqu’à voler chez ses amis et dans sa famille.

« Personne ne savait, personne », confie Jamie, 59 ans, qui a fait son grand retour dans la saga « Halloween » cette semaine au cinéma. Aujourd’hui, elle s’estime chanceuse d’être encore en vie. En 1999, elle a enfin parlé de son addiction à son mari, Christopher Guest, et elle a commencé à assister à des réunions.

Jamie est sobre depuis cette date-là. « J’ai brisé le cycle qui a détruit des générations dans ma famille. Ma sobriété reste le plus grand accomplissement de ma vie, c’est plus fort que mon mariage, mes enfants, mes succès, mes échecs, mon travail, c’est plus fort que tout. »