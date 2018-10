Justin Bieber reçoit une gifle de son beau-père Stephen Baldwin alors qu’il traîne avec sa femme Hailey.

Ses fiançailles et son mariage ont été un choc pour tous les autres. Justin Bieber a donc goûté à sa propre médecine lorsqu’il a été surpris d’une gifle à l’arrière par son beau-père Stephen Baldwin mardi dernier.

La popstar traînait avec sa femme Hailey à Los Angeles quand l’acteur des Usual Suspects a lâché une petite tape sur les fesses. Le trio venait de partager un déjeuner tardif ensemble à Ca Del Sol au lac Toluca.

L’étoile de « Sorry » était vêtue comme d’habitude d’un débardeur bleu, d’un short, de chaussettes hautes et d’une casquette de baseball. Hailey Baldwin était habillé d’une manière un peu plus élégante avec de minuscules shorts sous un pull à capuche, des hauts blancs et un blazer en tweed surdimensionné.

Tandis que les longs cheveux blonds de son mari étaient libres, les siens étaient noués serrés. Le couple a semblé avoir quelques mots en sortant du restaurant, Stephen jouant le rôle de médiateur.

Cela vient après qu’il a été révélé que le mannequin Vogue, âgé de 21 ans, a déposé des documents pour marquer son nom de mariage, Hailey Bieber, plus tôt ce mois-ci, selon The Blast.