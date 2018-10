Khloe Kardashian veut la garde principale de True après la « séparation de Tristan »

Khloe Kardashian semble avoir mis fin à sa relation avec Tristan Thompson après avoir échoué à s’installer avec le basketteur Cleveland.

Et maintenant, Khloe Kardashian et Tristan Thompson se disputent la garde de leur fille, True Thompson, âgée de six mois.

Selon une source la star de la télé-réalité âgée de 34 ans veut la garde principale alors que la star de la NBA âgée de 27 ans d »sire une garde partagée.

Mercredi matin, la star a prouvé qu’elle avait l’air meilleure que jamais puisqu’elle a partagé deux images où elle était en vert fluo / jaune.

La sirène portait un haut de soutien-gorge et un short de vélo avec une veste et des baskets montantes.

Kris Jenner à propos d’une bataille pour la garde de ses enfants est prêt à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que True reste à Los Angeles avec Khloe.

Ce n’est pas le premier enfant de Tristan: il a également, un enfant prince Thompson avec le modèle Jordan Craig, âgé de un an.

« Tristan adore sa fille et veut être près d’elle, mais selon une source Khloe se battra pour la garde à vue s’il le devait », a déclaré une source.

Il veut une garde partagée, ce qui signifie que True serait retiré de Los Angeles.

Mais Khloe pense avoir le droit de garde principale, a ajouté la source. « Khloe veut que True soit basé à Los Angeles de manière permanente ». «Ce n’est pas à négocier.

Et il a été ajouté que Khloe « ne cédera pas à ses exigences ».

« Khloe sait depuis longtemps que c’est fini avec Tristan », a déclaré une source. « Mais elle avait trop peur pour l’admettre parce qu’elle ne voulait pas vivre la vie d’une mère célibataire et perdre la vie de famille qu’elle espérait depuis toujours. »

Il a fallu «beaucoup de thérapie et de remise en question» pour entrer dans un meilleur endroit. Et il lui fallut un certain temps pour se rendre compte qu’il ne changerait jamais.

La plus jeune des sœurs Kardashian est très concentrée sur les choses heureuses de sa vie. »

Selon la source, les relations entre Khloe et Tristan compliquent le fait qu’elle n’ait pas envisagé de revenir en Ohio après le début de la saison de la NBA.

« Cela ne semble pas la déranger qu’elle ne soit pas avec Tristan à Cleveland », a déclaré une source. «Elle semble savoir ce qu’elle veut dans sa vie maintenant. Il ne semble vraiment pas que Khloe veuille être avec Tristan. ‘

Plus tôt ce mois-ci, une source a déclaré à la presse que Khloe semblait sur le point de continuer sa relation avec le joueur de basket-ball, dont l’équipe a débuté l’année sans victoire en trois essais après l’exode de LeBron James à Los Angeles.

« Il semble qu’elle n’ait pas encore décidé ce qu’elle voulait faire à propos de leur relation », a déclaré la source, ajoutant que Khloe n’avait pas confirmé de rupture entre les deux.

Khloe a reçu beaucoup de soutien pour sa famille.

« Personne ne la pousse à retourner à Cleveland pour être avec Tristan », a déclaré la source. ‘Ce sera sa décision à prendre.’