Koh-Lanta: Jesta et Benoît plus heureux que jamais à quelques mois de leur mariage

Koh-Lanta: Jesta Hillman et Benoît Assadi plus heureux que jamais à quelques mois de leur mariage

Le célèbre jeu d’aventures Koh-Lanta présenté par Denis Brogniart sur TF1 a été le lieu de rencontre de Jesta Hillmann et Benoît Assadi. Remporté finalement par le jeune homme, ils ont commencé leur idylle durant l’aventure et cela s’est poursuit pendant tout ce temps jusqu’à être déterminés aujourd’hui à s’unir devant Dieu et devant les hommes.

Sur cette photo ils s’affichent tout sourire dans les rues de New York, et la poste sur le fameux réseau social qu’est Instagram et laisse ce commentaire : « futurs Monsieur et Madame »

Annoncé sur Instagram depuis quelques temps, les deux tourtereaux ne se lassent jamais de partager leur bonheur avec leurs fans. Pour rappel, la cérémonie est prévue en Juin 2019 et les jeunes mariés ont opté pour quelque chose de très simple avec leurs proches. Ils ne prévoient pas faire une cérémonie grandiose, en tout cas pas pour le moment.