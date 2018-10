La reine Elizabeth II rompt son silence et parle pour la première fois du Brexit

La reine Elizabeth II rompt son silence sur le Brexit. Elle s’est adressée à la famille royale néerlandaise que les » valeurs communes » sont ce qui lie la Grande-Bretagne à l’Europe et elle » cherche un nouveau partenariat » pendant le banquet d’État

La reine a parlé publiquement du Brexit pour la première fois, disant au roi des Pays-Bas que ce sont les « valeurs communes » qui lient la Grande-Bretagne à l’Europe alors qu’elle « envisage un nouveau partenariat ».

S’exprimant lors d’un banquet d’État en l’honneur du roi Willem-Alexander et de son épouse, la reine Maxima, Sa Majesté a ajouté qu’en tant qu' »innovateurs, commerçants et internationalistes, nous regardons l’avenir avec confiance ».

La Reine, qui reste impartiale en matière politique, a choisi de mettre l’accent sur les qualités dont le Royaume-Uni et l’un de ses voisins européens les plus proches ont besoin pour aller de l’avant alors que la politique britannique continue d’être profondément divisée par la question du Brexit.

Plus tôt, dans un discours aux deux chambres du Parlement, le roi Willem-Alexander a exhorté le gouvernement britannique à lever l' »ombre d’incertitude » qui plane sur les ressortissants néerlandais vivant en Grande-Bretagne après Brexit.

Et dans son allocution au dîner du palais de Buckingham, alors que Theresa May était assise à proximité, le chef d’État étranger a déclaré : » Actuellement, beaucoup d’attention est portée sur le côté » technique » du Brexit. C’est compréhensible et nécessaire.

Mais au milieu de toute cette complexité, nous ne devons pas perdre de vue le plus grand récit qui continue de nous lier. Le plus grand récit de la liberté, de l’ouverture et de la coopération. De la croissance et d’une prospérité dont tout le monde profite.

Contrairement aux discours, les femmes royales, dont la reine Maxima, la duchesse de Cambridge et la duchesse de Cornouailles, ont présenté des diadèmes royaux éblouissants pendant le dîner en cravate blanche.

La Reine l’a dit au chef de l’Etat hollandais lors de son discours : « Je me souviens de la visite d’État de votre grand-mère, la reine Juliana, et du prince Bernhard en 1972, lorsque j’ai parlé de l’importance croissante de la compréhension et des relations étroites entre nos nations à mesure qu’une nouvelle configuration de l’Europe s’ouvrait.

La Reine, 92 ans, marchait aux côtés du roi des Pays-Bas alors qu’ils pénétraient dans la salle à manger +4. « Alors que nous envisageons un nouveau partenariat avec l’Europe, ce sont nos valeurs communes et notre engagement mutuel qui sont notre plus grand atout et qui démontrent que, même par le changement, notre alliance durable et en tant qu’innovateurs, commerçants et internationalistes, nous envisageons l’avenir avec confiance. »

Dans son discours, la Reine a salué les liens étroits entre le Royaume-Uni et la Hollande, qui » contribuent grandement à la vie économique et culturelle de la Grande-Bretagne « .

Elle a ajouté : « Les Pays-Bas sont l’un des plus grands investisseurs européens du Royaume-Uni. Nous avons une communauté néerlandaise florissante et les échanges artistiques et sportifs sont à un niveau record ».

Willem-Alexander a réitéré les commentaires qu’il avait formulés précédemment sur le fait de regretter la décision du Royaume-Uni de quitter l’UE, mais il a respecté la décision du peuple britannique.