La vie est trop courte : Khloe Kardashian a partagé un autre message qui soulève polémique sur ses relations toxiques avec Tristan.

Khloe Kardashian partage un post mystérieux sur les relations toxiques parmi les revendications. La de télé-réalité star est incertaine sur son déménagement à Cleveland pour rejoindre son compagnon Tristan Thompson

Elle a posté des messages mystérieux à propos de chagrin d’amour, car on a prétendu qu’elle n’est toujours pas sûre de vouloir déménager à Cleveland chez Tristan Thompson.

Et Khloe Kardashian a partagé un autre message qui soulève les yeux sur les relations toxiques lundi.

La vedette de la réalité, âgée de 34 ans, s’est inspirée de ses histoires à l’Instagram pour partager plusieurs messages poignants sur l’importance de relations saines et positives.

« Libérez-vous des personnes négatives , lisez l’un des messages. Passez du temps avec des gens sympathiques qui sont intelligents, motivés et partageant les mêmes idées. Les relations devraient vous aider, pas vous blesser. »

« Entourez-vous de gens qui reflètent la personne que vous voulez être. Choisissez des amis que vous êtes fier de connaître, des gens que vous admirez, qui vous aiment et vous respectent – des gens qui rendent votre journée un peu plus lumineuse simplement en y participant »

.

« La vie est trop courte pour passer du temps avec des gens qui te sucent le bonheur. Quand vous vous libérez des gens négatifs, vous vous libérez pour être VOUS – et être VOUS est la seule façon de vivre vraiment. »

Un deuxième article invitait les lecteurs à investir dans des relations saines.

» Passez du temps avec des gens qui sont bons pour votre santé mentale », peut-on lire simplement.

Les poteaux provocateurs viennent à un moment où Khloé allait décider si elle et bébé True allaient retourner dans l’Ohio pour soutenir Tristan alors qu’il joue avec les Cavaliers de Cleveland.

Au départ, Khloé avait prévu de retourner à Cleveland pour la majeure partie de la nouvelle saison de la NBA mais, selon plusieurs publications comme Cosmopolitan, elle a mis cela de côté et a choisi de rester à Los Angeles.