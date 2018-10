Liam Neeson, son fils change de nom pour une raison attendrissante

Micheál a décidé de prendre le nom de sa mère, Natasha Richardson

.

À 23 ans, le fils aîné de Liam Neeson a décidé de changer de nom. Pour honorer la mémoire de sa mère, Micheál ne s’appellera plus Neeson mais Richardson, indique le site de People.

L’actrice britannique Natasha Richardson est décédée en 2009 suite à un accident tragique de ski au Québec. Elle avait 45 ans. Liam et Natasha s’étaient rencontrés sur les planches à Broadway, pour la pièce « Anna Christie » en 1993. Ils se sont mariés en 1994 et ont eu deux fils: Micheál et Daniel.

Dans un entretien avec le Daily Mail, la grand-mère de Micheál, Vanessa Redgrave, (qui est aussi une grande actrice et la mère de Natasha Richardson) a précisé: « Ce n’est pas pour éviter la célébrité de son père, qui est immense. Il voulait se rapprocher de sa mère, qui était aussi une actrice absolument remarquable. »