Neymar : son nouveau tatouage et la blague de Batshuayi

Neymar a encore craqué pour un (grand) tatouage. Et la dernière oeuvre choisie par le Brésilien a beaucoup plu à Michy Batshuayi.

Neymar ne s’ennuie jamais et fait toujours parler de lui, même lorsqu’il n’est pas sur les terrains. Laissé au repos le week-end dernier par son entraîneur Thomas Tuchel, l’ancienne star du Barça en a profité pour parfaire sa collection de tatouages. Et il a vu grand.

Deux super-héros, Spiderman et Batman, recouvrent désormais une majeure partie de son dos. Le résultat, plutôt réussi, a été partagé sur Instagram par le tatoueur Thieres Paim. Une publication qui a suscité des dizaines de milliers de likes et des centaines de commentaires dont celui de Michy Batshuayi qui a étalé son second degré. « Ravi que Neymar ait fait un tatouage de moi », s’est amusé l’attaquant des Diables surnommé « Batsman »