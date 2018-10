Philippe et Mathilde de retour en Belgique après leur visite au Portugal

Le couple royal et la délégation belge ont atterri mercredi soir à l’aéroport de Melsbroek, après une visite d’Etat de trois jours au Portugal.

De lundi à mercredi, Philippe et Mathilde, accompagnés du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, des cinq ministres-présidents Geert Bourgeois, Willy Borsus, Rudy Demotte, Rudi Vervoort et Oliver Paasch, et du secrétaire d’Etat au Commerce extérieur Pieter De Crem, ont oeuvré à renforcer les relations avec le Portugal.

La délégation de plus de 140 personnes comprenait également des représentants du monde économique, académique et culturel. Dix-huit contrats de partenariats ont été conclus durant cette visite d’Etat.

De l’avis de l’ensemble des membres de la délégation, les relations avec le Portugal sont excellentes. Une envie de renforcer les liens économiques entre les deux pays a été soulignée à maintes reprises, notamment lors d’un séminaire commun entre la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) et la fédération patronale portugaise CIP ou encore lors d’une rencontre bilatérale entre les ministres des Affaires étrangères.

L’économie des océans et de l’eau (économie bleue), illustrée par la visite royale à l’Oceanarium de Lisbonne, l’économie circulaire ou encore celle des startups et des villes intelligentes (smart cities) étaient au coeur des débats.

Un important volet académique a ponctué cette visite d’Etat avec plusieurs partenariats conclus entre des institutions belges (VUB, UGent, Université Saint-Louis ou encore Ichec) et portugaises.

Des liens culturels ont également été tissés via, entre autres, le concert de l' »Ensemble Huelgas » mardi soir, l’exposition « For a brave new Brussels » au musée d’art comtemporain MAAT de Lisbonne et l’exposition Nicole Callebaut au Musée national d’Histoire naturelle et des Sciences de Lisbonne. La culture dans les quartiers n’a pas non plus été oubliée avec la visite de la reine Mathilde à l’ONG de lutte contre l’exclusion sociale « Moinho da Juventude » à Lisbonne, portée par la Belge Godelieve Meersschaert.