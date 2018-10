Selena Gomez : Voici une nouvelle qui pourrait lui redonner le sourire

Voici une nouvelle qui pourrait redonner le sourire à Selena Gomez, internée dans un hôpital psychiatrique pour trouble mentale depuis sa séparation avec Justin Bieber.

Connue dans le monde entier, Selena Gomez peut être victime de nombreux fans intrusifs. En effet, Susan Atrach, fan de la chanteuse avait réussi à accéder à la messagerie d’une associée de la star. Ainsi, elle a pu avoir accès aux e-mails privés ainsi qu’aux photos de l’actrice. Des clichés qu’elle n’avait pas hésité à poster en ligne.

Arrêtée en août dernier, elle avait plaidé non coupable de cinq chefs d’accusation. Risquant alors dix ans de prison, cette dernière a préféré ne pas contester les charges en passant un accord avec le procureur. Ainsi, Susan Atrach écope d’une mise à l’épreuve de cinq ans et doit effectuer 160 heures de travaux d’intérêt général. De plus, elle devra prouver à la justice qu’elle a un travail ou qu’elle poursuit des études.

Depuis cette condamnation, aucune nouvelle du côté de la star. On peut dire que Selena Gomez ne va pas très fort… Si elle connaît le succès avec sa nouvelle chanson Taki Taki, la chanteuse est au plus bas. Depuis une semaine, elle a intégré un centre de soins pour traiter de sa santé mentale.