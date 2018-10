Tracy Chapman dépose une plainte contre Nicki Minaj

Nicki Minaj est poursuivie par Tracy Chapman pour avoir utilisé un extrait d’une de ses chansons sans permission. La rappeuse a été accusée d’avoir incorporé les paroles et la mélodie vocale du single « Baby Can I Hold You » de Chapman en 1988 dans le titre inédit « Sorry » de Minaj. Chapman a déposé une plainte pour violation du droit d’auteur devant un tribunal fédéral à Los Angeles.

L’accusation prétend que la chanteuse a refusé à plusieurs reprises une série de d’autorisations pour permettre à Minaj d’essayer la chanson pour son quatrième album Queen. A la fin, « Sorry » ne figurait pas sur l’album de Minaj. Mais Chapman allègue que la rappeuse a donné le titre à un DJ qui a joué la chanson sur une station de radio new-yorkaise et l’a publiée sur ses comptes de médias sociaux en août. La chanteuse de Fast réclame des dommages et intérêts non spécifiés et cherche à empêcher Minaj de commercialiser le titre.

« Baby Can I Hold You » est tiré du premier album éponyme de Chapman et s’est classé dans le top 100 du Billboard aux Etats-Unis et a atteint le numéro 94 au Royaume-Uni.