Voici la nouvelle garde du corps de Meghan Markle, vous allez être surpris

La duchesse de Sussex a une nouvelle femme à la tête de sa protection – et elle est armée et talonnée.

La femme, que nous ne nommerons pas pour des raisons de sécurité, travaille avec le couple depuis plusieurs mois et effectue actuellement une tournée de 16 jours en Australie et dans le Pacifique Sud, supervisant l’opération de police massive qui l’entoure.

L’officier a remplacé le chef de la sécurité du prince, le sergent Bill Renshaw, qui a pris sa retraite après plus de 30 ans de service.

Bien qu’il ait fallu un certain temps pour trouver une femme à ce poste pour Harry et Meghan, la nouvelle femme officier de police a le rang d’inspecteur.

La semaine dernière, la police métropolitaine a déclaré qu’elle pouvait confirmer qu ‘«un certain nombre de femmes officiers travaillent au sein de la redevance et de la protection spéciale, notamment un inspecteur travaillant actuellement en Australie».

La dame est toujours très discrète aux côtés de Meghan.

Alors que la duchesse serrait des mains, posant pour des photographies et rassemblait des dizaines de bouquets de fleurs et de cadeaux, la dame a affiché une silhouette inhabituelle pour un policier, en culotte noire et talons beiges, une élégante veste noire et un haut à rayures dissimulant le pistolet Taser que la plupart des agents de protection portent.

Toutefois, en raison de son nouveau rôle de premier plan, l’identité de la femme ne peut être révélée car elle exerce des fonctions pour la duchesse.