Ayem Nour : Ses clients lui font la soupe à la grimace. « Joli Secret! »

Ayem Nour fait sensation et se fait lyncher sur les réseaux sociaux après avoir sorti un produit de maquillage de sa marque cosmétique.

Alors qu’elle vient de lancer sa marque de cosmétiques, Ayem Nour aurait voulu charger un peu trop l’addition sur sa nouvelle collection de lipsticks.

Ayem Nour a voulu imiter beaucoup de stars en lançant sa propre marque de maquillage. Sa marque baptisée « Joli Secret » a bien sûr eu le droit à une sacrée opération promotion de sa part sur les réseaux sociaux. Mais tout ne se passe visiblement pas comme prévu.

Pour rappel, l’ancienne animatrice du Mad Mag a lancé sa marque de cosmétiques, et plus particulièrement de lipstick en septembre 2018. Si elle n’est pas attaquée pour plagiat comme Kylie Jenner, difficile de dire que tout se passe bien pour autant pour l’ancienne star de la télé-réalité.

En effet, si les ventes sont plutôt bonnes et la qualité est reconnue, à l’heure de passer en caisse, les clients d’Ayem Nour font la soupe à la grimace relève MCE. En effet, côté prix, pour trois lipsticks mat, il faudra compter 65 euros soit plus de 21 euros l’unité. Si vous en souhaitez six, il faudra compter 111 euros, soit 18,50 l’unité.

Un prix, jugé excessif, que les internautes ne se sont pas privés de faire savoir dans les commentaires comme on peut le voir.

» C’est quoi ces prix. C’est trop cher, pour une nouvelle marque en plus 😂😂 c’est un peu abusé quand même, tout le monde n’a pas les moyens de se payer des produits à ce prix-là. »

« C’est une blague ces prix. »

« Même la marque sephora ou Yves Saint Laurent c’est plus abordable. »