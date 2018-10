Cardi B prend une décision radicale et surprenante. Ses fans vont être ravis !

On l’appelle Cardi Bardi, baisant le corps, mamie épicée, Tamale chaude et maintenant elle a les photos pour le prouver.

Dans son dernier Instagram Story, Cardi B montre son corps ajusté et tonique d’après-bébé, et non, elle n’est pas passée sous le couteau pour obtenir sa silhouette mince. En posant devant un miroir, Cardi a dit à ses disciples : « Je n’ai jamais fait de lipo bro. Jamais. »

Depuis qu’elle a donné naissance à sa fille Kulture Kiari Cephus en juillet, la rappeuse s’est montrée ouverte sur les nombreux changements que son corps a subis suite à l’accouchement. Et, chose étonnante, Cardi B veut même prendre quelques kilos de plus après avoir perdu du poids. « Maintenant que j’ai perdu tout le poids du bébé, j’ai besoin de reprendre du poids », écrivait-elle une fois sur Instagram.

D’autres changements souhaités sur la liste de choses à faire de Cardi B comprennent une augmentation mammaire puisque l’allaitement a apparemment fait des ravages sur ses seins. Lors d’un Instagram Live, Cardi a expliqué : « Kulture m’a fait du mal. Je vais me faire refaire les t-ts. J’en ai rien à f–k. En fait, je ne vais même pas appeler ça une opération. Je vais juste dire une « rénovation de t-tty » parce que je dois rénover ces s–ts. »

Bien que Cardi ait pleinement anticipé la difficulté de la perte de poids après la grossesse et de l’allaitement, elle ne s’attendait pas à ce que l’accouchement lui déchire le vagin. Sur Jimmy Kimmel Live ! Cardi a dit : « Elle m’a cassé le vagin… Pourquoi personne ne te parle de ces choses ? »

« Personne ne m’a dit qu’ils allaient me recoudre le vagin, dit-elle exaspérée. « Les gens disent : « Oh, tu sais, quand tu accouches, ça va faire mal », mais personne ne te dit ça comme ton vagin. »

Vagin déchiré ou non, Cardi B a l’air en forme et sans défaut.