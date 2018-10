Clash Hapsatou Sy et Eric Zemmour: Thierry Ardisson sous entend une préméditation

Le départ de la chroniqueuse Hapsatou Sy avait suscité beaucoup de polémique. Cependant, Thierry Ardisson est revenu sur le problème qu’elle a eu avec Eric Zemmour et parle d’une probable préméditation.

La question qui se pose depuis le départ de Hapsatou est de savoir si c’est prémédité ou pas. En tout cas Thierry Ardisson n’exclut pas cette idée. Durant un entretien accordé à nos confrères de Point, l’animateur est revenu sur le clash qui opposait Hapsatou et Eric et ainsi il déclare: « En enquêtant un minimum, les journalistes se seraient aperçus que la maquilleuse d’Hapsatou Sy filmait l’écran dans sa loge depuis le début de l’émission. Voilà une attitude plutôt déconcertante, surtout quand on la rapproche de la couverture du magazine Management où Hapsatou Sy s’affichait avec cette phrase : ‘Faire parler de soi en bien… en mal. Les meilleures techniques pour réussir sa com.’ Y a-t-il eu préméditation ? Si les journalistes avaient enquêté, ils auraient découvert qu’Hapsatou Sy lance sa chaîne de téléachat ».

Ceci est considéré comme une habitude chez Hapsatou parce que souvenez vous que c’est pas la première fois qu’elle est soupçonnée de préméditation de cet échange. Après son clash avec Eric Zemmour, elle a d’ailleurs lancé une pétition via le net en interdisant de médias les personnes portant des messages d’incitation à la haine.