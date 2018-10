Coleen Rooney montre sa silhouette en bikini huit mois après avoir donné naissance à son dernier

Coleen Rooney s’est installée en Amérique à la suite du déménagement de son mari, Wayne Rooney, dans l’équipe de Washington, DC United, au cours des derniers mois.

Mais profitant d’une pause au soleil à la suite de son déménagement, Coleen Rooney a été vue en train de prendre le soleil pendant ses vacances à la Barbade avec ses enfants.

Coleen Rooney, la WAG, âgée de 32 ans, s’est glissée dans un mini maillot de bain alors qu’elle se dirigeait vers la plage de l’île des Caraïbes après avoir souhaité à son beau joyeux anniversaire.

Coleen Rooney, mère de quatre enfants a choisi un triangle noir composé de perles argentées sur le haut et le slip.

Alors que le haut de bikini de Coleen encadrait ses atours volumineux, grâce à son design à licou, son caleçon reposait haut sur ses hanches – attirant l’attention sur ses fines épingles.

Coleen paraissant parfaitement bronzée et se promenait sur le sable, le téléphone à la main.

Alors qu’elle était préoccupée par les deux plus jeunes enfants de sa progéniture, le fils aîné de Coleen, Kai, s’amusait avec des amis dans des bateaux gonflables en mer.

Leur voyage à la Barbade est la quatrième fête de Coleen cette année. Elle a profité d’une pause sur l’île des Caraïbes en mai, avant de se rendre à Disneyland Paris en juin et au Portugal en juillet.

Sa dernière apparition à la Barbade survient alors que Coleen a été vue en train de souhaiter un joyeux anniversaire à son mari, Wayne. Il a eu 33 ans mercredi.

Elle a partagé sur Instagram avec une douce photo du couple marié pour marquer l’occasion – juste quelques jours après avoir félicité son nouveau-né, à son époux et à son équipe pour leur impressionnante performance sur le terrain.

Coleen Rooney a écrit: «Bravo papa !! En bas de la table lorsque @waynerooney est arrivé et maintenant @dcunited ont participé aux séries éliminatoires. Grand effort d’équipe »

Coleen a confirmé le déménagement de sa famille aux États-Unis en juillet et les fans ont depuis vu le clan Rooney se poser de l’autre côté de l’étang et s’installer dans son nouveau foyer. Une mère fière, Coleen, a révélé que ses fils – Kai, huit ans, Klay et Kit.