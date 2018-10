Katy Perry rugit encore : À l’intérieur de son année de l’amour, de l’espoir et de la réinvention

Depuis quand Katy Perry est-elle devenue l’adulte dans la pièce ? C’est peut-être la relation de plus en plus sérieuse avec Orlando Bloom, ou son poste de juge à American Idol, ou qu’elle envoie de la correspondance manuscrite à Taylor Swift. Ça pourrait même être la coupe de cheveux de lutin en couches.

Mais nous savons que ce n’est pas tout.

Katy Perry est toujours aussi fantaisiste, ludique et puissante sur scène, comme en témoignent les foules qui se pressent à guichets fermés, mais l’artiste « Teenage Dream » est devenue simultanément l’image de la maturité, de la sérénité et du bon sens – toujours enveloppée dans un ensemble de motifs, de néons et de pastels, bien sûr – de sa vie quotidienne.

« C’est mon déni de responsabilité : mon intention est si pure ces jours-ci, a-t-elle dit au Guardian l’été dernier. « Je ne sais rien. Toutes les pensées et opinions que j’exprime sont les miennes. Point final, fin de l’histoire. »

Au début de l’année 2017, Perry était une » pop déterminée » qui utilisait sa plate-forme pour communiquer un message d’espoir et de force à ses fans. Et pour les encourager à ne pas abandonner la lutte pour l’égalité de traitement et ce qu’ils pensent être juste.

En tant que défenseur de la communauté LGBTQ et des droits des femmes en général, et en tant qu’ardent partisan d’Hillary Clinton depuis que l’ancienne candidate à la présidence s’est lancée dans la campagne, le monde de Perry a été assez secoué lorsque Clinton a perdu en 2016. Son album Witness, dirigé par le single politique « Chained to the Rhythm », est sa réponse à cela.

Elle ne cherchait pas à diviser davantage ce monde déjà trop fracturé, dit-elle, mais plutôt à essayer d’entrer en contact avec ceux dont les opinions étaient différentes des siennes. « Je veux juste entendre ce qu’ils ont à dire et j’espère qu’ils pourront entendre ce que j’ai à dire « , a-t-elle dit au Guardian.

Alors que les concerts sont des lieux presque infaillibles où les gens peuvent se réunir, Katy Perry a fini par diviser les critiques, qui ont donné à Witness, au mieux, des critiques mitigées. La sortie de l’album en juin 2017 a également été entachée par le retour de « Bon Appétit », une collaboration avec Migos, après que le trio rap ait été appelé pour des commentaires homophobes, un choc culturel avec les vues inclusives de Perry.

Et cela a naturellement déprimé Perry, bien qu’elle ait insisté sur le fait qu’elle ne s’était pas précipitée sous terre à cause de cela.

« J’ai pris des vacances que j’avais planifiées il y a des semaines et des semaines avec mes amies « , a-t-elle dit au sujet d’une retraite mal comprise, loin des projecteurs à l’époque. « Tout le monde se calme. Pourquoi les gens ne me demandent pas quelle est mon histoire ? »

Mais à la fin de 2017, l’histoire avait changé.

« Vous savez, j’avais beaucoup d’attentes à la fin de 2015 et à la fin de 2016 qui n’ont pas été satisfaites « , a déclaré Perry à Glamour pour son numéro de mars 2018. « C’était la première fois, depuis longtemps, que je n’arrivais pas à mes fins. Je pense que c’était la façon dont l’univers me mettait à l’épreuve, en me disant : » Nous allons voir si tu t’aimes vraiment « . C’était un défi pour moi, parce que je n’avais pas réalisé à quel point je comptais sur la validation de l’extérieur. »

Witness a débuté à la première place sur le Billboard 200, mais a sous-performé sur le plan commercial et critique par rapport aux classiques de Katy Perry que sont Teenage Dream et Prism. L’ensemble de l’effet pourrait être décrit comme « blah », et l’artiste elle-même l’a ressenti.

Elle avait été la vedette du Super Bowl Halftime Show le plus regardé de l’histoire, vendu des dizaines de millions d’albums, gagné une tonne de prix et parcouru le monde entier. Elle le savait par l’excitation et l’inspiration. Et ce n’était pas ça. C’est ce qu’on ressent quand il est temps de changer.

« J’ai appris, après 10 ans de succès sous les feux de la rampe, qu’être heureuse, c’est quelque chose qu’il faut travailler tous les jours « , a-t-elle également déclaré à Glamour. « Même si vous avez de l’argent, des maisons, un statut ou la célébrité – et tout ça est génial pour un moment – si vous n’avez pas le bonheur de charger le train, vous allez faire dérailler. »