Khloé Kardashian : Comment elle prépare la bataille contre Tristan Thompson pour la garde de leur fille True

Khloe Kardashian a partagé une douce photo de True portant un bandeau de licorne… au milieu des revendications qu’elle se prépare pour la bataille de garde avec Tristan Thompson. Khloe Kardashian a partagé une photo de sa fille True mercredi.

Cette femme de 34 ans a pris sa photo adorable de sa fille de six mois portant un bandeau de licorne avec la légende : « J’ai toujours su que les licornes existaient! »

Et l’affichage vient alors que les rapports affirment que la beauté se battra pour la garde de sa petite fille avec le père de True, Tristan Thompson.

L’hebdomadaire InTouch Weekly a déclaré que Khloé et le rat d’amour, qui l’a trompée plus tôt cette année, se battront pour la garde de leur fille True.

La source a ajouté que l’étoile voudra la garde principale tandis que l’étoile de 27 ans de la NBA voudra la garde conjointe.

En ce qui concerne ce que Kris Jenner pense d’une bataille de garde, le site ajoute qu’elle dépensera autant qu’elle le pourra pour s’assurer que True reste à Los Angeles avec Khloe.

Ce n’est pas le premier enfant de Tristan : il a aussi le Prince Thompson avec le modèle Jordan Craig, âgé d’un an.

Tristan adore sa fille et veut être près d’elle et a dit à Khloé qu’il se battrait pour la garde à vue s’il le devait « , a déclaré une source.

Il veut la garde partagée, ce qui veut dire que True serait retiré de Los Angeles. Il est souvent sur la route ou à Cleveland.

Mais Khloé pense qu’elle a le droit d’avoir la garde principale, a-t-il été ajouté. Khloé veut que True soit basé en permanence à Los Angeles « , a déclaré la source. « Ce n’est pas négociable.