Kim kardashian : Ses fans choqués après avoir fait étalage d’un « faux » derrière sensiblement plus petit lors de la dernière séance de tournage.

Kim Kardashian s’est fait remarquer par les fans après avoir fait étalage d’un « faux » derriere sensiblement plus petit lors de la dernière séance de tournage.

Elle a passé les derniers jours à partager des photos nues sur ses médias sociaux pour promouvoir sa dernière ligne Kim Kardashian Beauty. Et bien qu’elle ait ajouté un body nu, Kim Kardashian a continué de servir une pose sensuelle dans son dernier tir, mercredi.

La jeune femme de 38 ans a été vue assise sur un tabouret en or à côté d’un modèle masculin dans l’espoir d’attirer l’attention sur son ombre à paupières en or, mais les fans étaient plus préoccupés par son « échec photoshop ».

Cependant, les adeptes semblaient plus préoccupés par la silhouette ajustée de Kim, en particulier par son derrière nettement plus petit.

C’est fou comme ils ont photoshoppé ton faux cul pour le rendre plus petit. Quel oxymoron », commente l’un d’eux.

Un autre fan désapprobateur a affirmé que la taille » n’avait aucun sens » : » C’est[son derrière] minuscule. Pourquoi payer tout cet argent pour le rendre gigantesque juste pour qu’ils le rendent petit en photos. Ça n’a aucun sens.

Pendant le tournage, Kim Kardashian a fait étalage de sa monture avec de longues mèches foncées et un visage maquillé.

On l’a vue assise sur une souche d’or, le dos contre le dos, contre un modèle masculin nu.

Et il semblait que certains de ses 119 millions d’adeptes n’étaient vraiment pas satisfaits du choix de la femme de Kanye West d’étiqueter tous ses vêtements, maquillage et photogrpahers, mais une fois de plus, ils oublièrent le modèle.

TAG THE DAMN GUY IN THE PIC TOO DAMN @kimkardashian GIVE HIM CREDIT !!!!!!! UGHHHHHHHHHHHH,’ a commenté l’un d’eux.

Le modèle est l’acteur Quinten Barnard.