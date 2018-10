Kylie Jenner fait des révélations après avoir accouché de Stormi .

Kylie Jenner s’inquiétait de son corps après avoir accouché de Stormi Webster il y a huit mois.

La jeune femme de 21 ans a fait part de ses inquiétudes à sa sœur Kim Kardashian dans un nouveau clip pour l’épisode Keeping Up With The Kardashians de dimanche, partagé par le site « People » ce mercredi.

Le magnat de Kylie Cosmetics avait l’air triste quand elle a dit à Mme Kanye West : » Rien dans mon placard ne me va. Je me débarrasse de trucs qui ne me conviendront jamais. Je sais que je ne rentrerai plus jamais dans un jean 25.

La plus jeune sœur de KUWTK portait un T-shirt rock et des jambières, elle avait les cheveux émoussés alors qu’elle était assise dans un dressing en train de trier ses vêtements.

Je me sens juste un peu mal à l’aise, a admis la dame. J’ai l’impression que mes hanches viennent de s’étendre. Mes jeans préférés, ils ne m’iront plus jamais.

Elle a ensuite dit qu’elle était affectée par certaines critiques sur les réseaux sociaux.

J’ai l’impression que certaines personnes ne comprennent pas. Certaines personnes ne sont que des body-shamers (qui ont honte de leur corps Ndlr) « , dit l’icône de la télévision, un peu nerveuse.

Kim est venue à la rescousse avec des conseils encourageants.

Je vais vous dire ceci : portez simplement deux paires de vêtements qui montre vos formes et sortez de la maison « , dit l’étoile de beauté de KKW qui portait un débardeur gris et un short de vélo.

Il faut juste avoir confiance en soi, trouver des choses qui vous font vous sentir bien dans votre peau et trouver votre équilibre.

Honnêtement, tu m’inspires beaucoup « , répondit Kylie.

On l’a ensuite entendue dire en voix off : « Si Kim peut le faire, je peux le faire.

Kylie a passé la majeure partie de sa grossesse à se cacher.

Elle a accueilli sa fille en février et l’a montré en public un mois plus tard en public.