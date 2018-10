Meghan markle Markle fait un faux pas de mode rare. Une étiquette est laissée en suspens sur sa robe

Meghan Markle fait un faux pas de mode rare comme une étiquette est laissée en suspens sur sa robe Self Portrait £345 quand elle atterrit à Tonga avec Harry après avoir séjourné sur une île privée cinq étoiles fidjienne somptueuse.

La duchesse de Sussex avait un faux pas de la mode lorsqu’elle est arrivée aux Tonga dans une robe rouge frappante. Meghan Markle avait encore l’étiquette accrochée à sa robe Autoportrait (à l’extrême droite) alors qu’elle marchait sur un tapis rouge dans l’aéroport.

Elle avait l’air radieuse dans sa robe, accompagnée de talons bleus, tenant la main de son mari le prince Harry alors qu’ils débarquaient dans la nation des îles du Pacifique (ci-dessus) après leur fuite des Fidji.

Le couple royal a été accueilli dans le pays par Son Altesse Royale la Princesse Angelika Latufuipeka à l’aéroport de Fua’amotu à Nuku’alofa, la capitale des Tonga. Plus tard, ils seront les invités d’honneur d’une autre réception de bienvenue et d’un dîner à Nuku’alofa avec le souverain tongan, le roi Tupou VI et son épouse, la reine Nanasipau’u, dans un cadre traditionnel tongan.

La visite aux Tonga intervient après que le couple royal ait dévoilé une statue à un sergent héroïque aux Fidji après avoir passé la nuit dans un luxueux hôtel cinq étoiles sur l’une des îles privées du pays.