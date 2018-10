Nikki Bella toujours célibataire : Comment les paparazzis lui rendent la vie impossible

Nikki Bella se détend avec un mannequin Hunky lors d’un voyage de filles à Miami sur Total Divas . Nikki Bella est célibataire et prête à se mêler… enfin, en quelque sorte.

Après avoir été harcelée par les paparazzis lors d’un voyage de filles à Miami pour les anniversaires de Nattie Neidhart et Nia Jax, Nikki a décidé de baisser sa garde et de s’amuser.

« Les paparazzi nous traquent partout où nous allons. Je ne vais pas mentir, je ne sais pas comment gérer ça. Je suis à Miami pour l’anniversaire de Nia et Nattie. Je veux me détendre et le faire en privé « , avoue Nikki Bella.

Le soldat est vite devenu public quand Nikki Bella a décidé de donner aux paparazzi quelque chose à photographier.

« Nous avons un barman embauché, alors j’ai pensé que ce serait vraiment drôle de flirter avec lui pour vous savez, comme, lancer quelques rumeurs, » a révélé Nikki à la caméra.

Les autres dames se sont jointes à la fête, dansant, buvant et donnant tout le spectacle aux photographes.

Nikki a aidé les filles à monter leur propre spectacle, se répartissant en deux équipes dirigées par les experts en danse Sharna Burgess et Brinn Nicole, les filles ont participé à un concours de danse anniversaire.

« Je le sais parce que ce que j’ai ressenti avec Dancing With the Stars, ces filles vont vraiment l’adorer une fois qu’elles auront donné leur spectacle de danse « , a promis Nikki.

Pour Nattie, le concours de danse était moins une question de victoire que d’expérience.

« Brie, Nicole et moi, on s’est tellement concentrés sur notre routine de danse. Nous nous sommes préparés avec soin. Gagner ou perdre, cela a été l’un des anniversaires les plus mémorables de ma vie « , a dit Nattie.

L’équipe Nattie a donné le coup d’envoi de la danse, mais c’est l’équipe de Nia qui a vraiment volé la scène et a été couronnée gagnante officielle du concours de danse d’anniversaire.