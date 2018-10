Ariana Grande à nouveau en couple. Découvrez son nouveau compagnon

Ariana Grande dit que son animal de compagnie Piggy Smallz est « l’amour de sa vie » après sa séparation de Pete Davidson

Mise à jour importante de l’univers d’Ariana Grande : après sa séparation de Pete Davidson, elle compte apparemment sur son cochon de lait Piggy Smallz pour la faire passer. Elle répondait aux questions des fans sur Twitter hier, comme elle a tendance à le faire, et quelqu’un lui a demandé comment va Piggy Smallz.

Elle a répondu en disant : « l’amour absolu de ma vie……………….. je n’ai aucune idée de ce que j’ai fait…… pour la mériter. »

Le nombre de points et leur placement dans ce tweet est un peu déroutant, mais de toute façon, Piggy Smallz est évidemment un élément important de cette équation post-split.

Après ça, les gens avaient évidemment d’autres questions sur Piggy. Quelqu’un lui a demandé quelles étaient ses chansons préférées sur le nouvel album d’Ariana, et elle a répondu d’une manière très réelle, très honnête.

C’est un cochon https://t.co/A5hYZUFVHA

Je veux dire, c’est juste, c’est une truie. Je ne suis pas zoologiste, mais elle ne peut probablement pas avoir d’opinion sur tout ça.

En plus de son adorable animal de compagnie, il semble qu’Ariana Grande ait aussi compté sur sa musique pour l’aider durant cette période.

« Je suis la fille la plus chanceuse au monde pour pouvoir faire cette merde et m’exprimer et guérir de cette façon….. Ma ligne de vie tbh tbh merci U d’écouter et de permettre à ce que ce soit ma vie « .

Si la ligne de vie d’Ariana signifie plus de coups et du coups pour le reste d’entre nous, ça ressemble à un plan.