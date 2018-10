Kendall Jenner met la langue à l’air dans le dernier shooting racé…Des photos plus sensuelles !

Kendall Jenner met la langue à l’air dans le dernier shooting racé… après’ appropriation culturelle’ pour la Couverture de Vogue

Kendal Jenner a essuyé des critiques la semaine dernière après avoir participé à une séance photo Vogue aux cheveux courts et bouclés que beaucoup ont qualifié d' »appropriation culturelle ».

Cependant, le contrecoup n’a pas empêché Kendall Jenner de continuer à faire trembler le bateau et de se rendre sur les médias sociaux jeudi pour partager des photos plus sensuelles.

La beauté de 22 ans a posé pour de multiples photos tout en portant un body rouge moulant. Kendall a opté pour le latex en une seule pièce qui a attiré l’attention sur sa taille incroyablement petite et ses longues jambes maigres.

La beauté s’est associée à une paire de bas Louis Vuitton vintage qui ont fait leurs débuts sur les défilés en 2008. Elle a complété son ensemble sexy avec des escarpins Jimmy Choo noirs brevetés. Les cheveux de Kendall ont été coiffés en un volumineux updo avec une longue frange encadrant son visage en porcelaine.

La star de la réalité avait un glamour simple avec des pommettes profilées et une moue nue et ronde. Toutes les photos prises par Sasha Samsonova, photographe du clan populaire Kar Jenner, avec ses tresses stylisées par Jen Atkin et son maquillage par Mary Phillips.

Kendall a également été vue en train de poser avec son Doberman Pinscher, le même chien qui aurait mordu un enfant dans un café en août dernier. Les dernières photos du mannequin viennent après que Vogue ait partagé une image d’elle aux cheveux bouclés dans ce qui semblait être un style « afro ».

La publication a publié les photos dans le cadre d’une série marquant le 15e anniversaire du prix CFDA / Vogue Fashion Fund, qui a été créé en 2003 pour soutenir les créateurs émergents en leur décernant des prix en argent.