Lauréats des Latin American Music Awards 2018 : Découvrez la liste complète des artistes latins les plus influents de l’année!

Ce soir, l’émission est diffusée en direct du Dolby Theatre à Hollywood. La quatrième édition annuelle des AMAs latines, diffusée sur Telemundo, rend hommage aux artistes latins les plus influents et les plus emblématiques d’aujourd’hui, comme l’ont voté les fans dans la tradition des American Music Awards.

Cette émission spéciale de trois heures mettra en vedette les prestations de quelques-uns des plus grands noms de la musique comme Becky G, CNCO, Alvaro Soler, Banda MS de Sergio Lizarraga, Christian Nodal, Flo Rida, Leslie Grace, Ludacris, Pitbull, Prince Royce et Tini.

Ozuna et J. Balvin sont ex aequo en tête des artistes les plus nominés de la soirée avec neuf artistes chacun, suivis de Nicky Jam avec huit et Daddy Yankee avec six.

Faites connaissance avec les lauréats des Latin American Music Awards 2018 en faisant défiler la liste ci-dessous !

Prix Icône

GAGNANT : Papa Yankee

Prix extraordinaire de l’évolution

GAGNANT : Maluma

Artiste de l’année

GAGNANT : Bad Bunny

Banda MS de Sergio Lizárraga

Christian Nodal

Papa Yankee

J Balvin

Luis Fonsi

Maluma

Nicky Jam

Ozuna

Shakira

Nouvel artiste de l’année

Bad Bunny

Manuel Turizo

Raymix

GAGNANT : Sebastian Yatra

Chanson de l’année

Becky G feat. Bad Bunny, « Seniors ».

Papa Yankee, « Hard ».

J Balvin & Willy William feat. Beyoncé, « Mon peuple ».

Luis Fonsi & Demi Lovato, « Blame Me. »

Maluma & Nego do Borel, « Heart ».

Nicky Jam & J Balvin, « X. »

Wisin feat. Ozuna, « Escape With Me ».

Album de l’année

Christian Nodal, je me suis laissé emporter.

J Balvin, Vibras

Nicky Jam, Phoenix

Ozuna, Odyssée

Wisin, Victoire

Artiste préféré – Femme

GAGNANT : Becky G

Jennifer Lopez

Karol G

Natti Natasha

Artiste préféré – Homme

GAGNANT : Papa Yankee

J Balvin

Maluma

Nicky Jam

Ozuna

Artiste préféré – Pop

GAGNANT : CNCO

Luis Fonsi

Shakira

Album préféré – Pop

GAGNANT : CNCO, CNCO, CNCO

Juanes, mes plans sont de t’aimer

Sebastian Yatra, Mantra

Chanson préférée – Pop

GAGNANT : Carlos Vives & Sebastian Yatra, « Robarte Un Beso. »

Enrique Iglesias feat. Bad Bunny, « The Bathroom. »

Luis Fonsi & Demi Lovato, « Blame Me. »

Reik feat Ozuna & Wisin, « I Refuse ».

Shakira & Nicky Jam, « Chien fidèle ».

Artiste préféré – Mexicain régional

MS Band de Sergio Lizárraga

Calibre 50

GAGNANT : Christian Nodal

Album préféré – Régional Mexicain

Le MS Band de Sergio Lizárraga, la meilleure version de moi

GAGNANT : Christian Nodal, je me suis fait porter loin d’ici

Élément T3r, souterrain

Chanson préférée – Groupe régional mexicain

MS de Sergio Lizárraga, « Tu Posura » (Votre Posture)

Calibre 50, « Juanito’s Run. »

Christian Nodal, « Je me suis laissé emporter. »

La Arrolladora Banda el Limón de René Camacho, « Entre Beso y Beso » (Entre baiser et baiser)

GAGNANT : Raymix, « Hey Woman. »

Artiste préféré – Urbain

J Balvin

Maluma

Ozuna

Chanson préférée – Urban

GAGNANT : Becky G feat. Bad Bunny, « Mayores »

Papa Yankee, « Dura »

J Balvin & Willy William feat. Beyoncé, « Mi Gente »

Nicky Jam & J Balvin, « X »

Wisin feat. Ozuna, « Escápate Conmigo »

Album préféré – Urbain

J Balvin, Vibras

Ozuna, Odisea

Yandel, #Mise à jour

Artiste préféré – Tropical

Gente de Zona

Nacho

GAGNANT : Romeo Santos

Chanson préférée – Tropical

GAGNANT : Nacho, « Báilame »

Romeo Santos feat. Nicky Jam & Daddy Yankee, « Bella y Sensual »

Romeo Santos feat. Ozuna, « Sobredosis »

Silvestre Dangond & Nicky Jam, « Cásate Conmigo ».

Steve Aoki, Daddy Yankee, Play-N-Skillz & Elvis Crespo, « Azukita ».

Album préféré – Tropical

Carlos Vives, VIVES

Orquesta Akokán, Orquesta Akokán, Orquesta Akokán

GAGNANT : Victor Manuelle, 25/7

Artiste Crossover préféré

GAGNANT : Camila Cabello

Cardi B

Demi Lovato

Tour préféré

Enrique Iglesias & Pitbull

Jennifer Lopez

GAGNANT : Luis Miguel

Romeo Santos

Timbiriche

Duo ou groupe préféré

GAGNANT : CNCO

Calibre 50

Banda MS de Sergio Lizárraga

Zion & Lennox

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

Vidéo préférée

GAGNANT : Anitta, « Medicina »

Juanes, « Pa Dentro »

Nacho, « No te Vas »

Residente & Dillon Francis, Feat. iLe « Sexo »

Ricardo Arjona, « El Cielo a Mi Favor »

