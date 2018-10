Nicky Minaj enceinte de son premier enfant ? Les indices d’une grossesse

Nicky Minaj est de nouveau sur le devant de scène médiatique. Et les rumeurs laissent entendre que la bimbo du rap serait enceinte de son premier bébé.

Le concept semble presque impensable et pourtant ! Nicky Minaj serait enceinte de son premier enfant. Le père de cet « enfant » serait Quavo.

Cela fait déjà plusieurs années que les médias américains imaginent Nicky Minaj en jeune maman. Mais cette fois-ci, il semblerait qu’elle soit bien en train de suivre les pas de son ennemie Cardi B. Seul petit problème, selon les dernières informations, elle et Quavo ne sont pas vraiment en très bons termes.

Selon MTO News, pourtant, cette fois ce serait la bonne. Plusieurs preuves viennent selon le média américain appuyer cette idée : tout d’abord elle aurait pris du poids récemment. Surtout, elle aurait arrêté de prendre des substances illicites et autres pilules.

Pourquoi Quavo dans le rôle du futur père ? Ce serait son principal boyfriend en ce moment. Le membre de Migos prendrait l’ascendant sur Lewis Hamilton. Malgré les rumeurs d’une union avec le pilote de Formule 1, celui-ci a nié à plusieurs reprises.

Si Quavo s’est attiré les foudres de la belle récemment en fricotant avec Cardi B, il avait admis sa relation avec Nicky Minaj à travers une chanson.

« Call up queen (Nicki) / The queen can’t flex on a young bull (Flex) / Made her scream (Scream) / Chanel, I bought her two of ’em / You can check IG (Hey, IG) / ‘Cause when she post, it go up (Go) / Is she for keeps? (For keeps). »