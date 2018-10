(Photos) Shy’m sexy à souhait pour devenir la reine d’Halloween 2018!

Halloween commence à prendre de l’ampleur en France et les stars se déchaînent toujours pour ce dernier jour du mois d’octobre. C’est le cas cette année pour Shy’m avec ses déguisements sexy, insolites voire improbables.

Shy’m est parée pour le 31 octobre. Sur Instagram, la chanteuse a dévoilé à ses abonnés, son maquillage et son costume spécial Halloween !

Halloween arrive à grand pas ! Pour l’occasion, célébrités et anonymes partagent leurs plus terribles visages sur les réseaux sociaux. Tuto ou simple photo, tout le monde s’affiche avec son maquillage d’Halloween. Ce 25 octobre, Shy’m s’est à son tour lancée.

A quelques jours de la fête des morts, Shy’m se prépare. Sur Instagram, la chanteuse, membre du jury de The Voice , a décidé de partager avec les internautes son costume et son maquillage d’Halloween. Toujours aussi sexy, la chanteuse s’affiche un brun plus démoniaque !

C’est sous les traits d’un clown que la chanteuse s’apprête à célébrer le 31 octobre. L’artiste apparaît avec un maquillage très réussi et un décolleté ultra plongeant. Sous les deux clichés postés , l’un en noir et blanc et l’autre en couleur, elle écrit simplement : « Bouh ». En quelques heures la chanteuse a déjà reçu plus de 30.000 vues et de très nombreux commentaires. Visiblement, son choix de costume a fait l’unanimité !