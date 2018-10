Quatre façons de faciliter l’exercice si vous avez de gros seins

Fait : Je ne suis pas la seule femme qui ne s’est jamais sentie gênée en faisant de l’exercice. En fait, comme la plupart des femmes auront un problème corporel à un moment donné de leur vie, l’idée d’aller au gymnase a probablement été une pensée intimidante pour la plupart d’entre nous.

Pour moi, ma taille DD+ poitrine signifiait que j’étais toujours nerveuse de sauter/courir/courir/courir/courir/rebondir en public. À 15 ans, c’était parce que ça faisait mal. A 17 ans, c’est parce qu’on m’a dit que je pourrais être noté dans mes examens de ballet parce que je devais porter un justaucorps différent pour pouvoir couvrir un soutien-gorge. A 18 ans, c’était parce que je ne voulais pas attirer l’attention sur ce que je détestais le plus chez moi. A 19 ans, c’était parce que j’avais peur des commentaires obscènes de la part d’étrangers pendant que je courais. Quand j’ai atteint la vingtaine, c’était pour toutes ces raisons réunies.

Et je ne suis pas seule. Bravissimo a récemment interrogé 1500 femmes de taille de bonnet D et plus et » 60 % ont honnêtement admis qu’à un moment donné de leur vie, elles ne pouvaient pas faire d’exercice ou de sport à cause de leurs seins « . Le Breast Health Research Group de l’Université de Portsmouth, qui a constaté que les seins constituaient le quatrième obstacle le plus important pour les femmes lorsqu’il s’agissait d’exercice, seulement après l’énergie, le temps et la santé.

Comme l’âge m’a rattrapé, je n’ai plus vraiment le choix de ne plus faire d’exercice, et j’ai dû faire face à mes insécurités. Si vous voulez faire la même chose, voici mes conseils sur ce qui pourrait vous aider.

TROUVER UN SOUTIEN-GORGE DE SPORT DE SOUTIEN

Cela peut sembler évident, mais si l’on considère que la recherche suggère que jusqu’à 70 % des femmes portent encore un soutien-gorge de la mauvaise taille, cela ne fait probablement pas de mal de le mentionner.

Selon le NHS, le mouvement des seins d’une femme pendant l’exercice peut varier de 4 cm pendant la marche à 15 cm pendant la course, ce qui peut entraîner l’étirement des ligaments et entraîner un relâchement à long terme. Et bien sûr, il y a aussi la douleur d’un sein qui rebondit et qui n’est pas soutenu.

Les meilleurs soutiens-gorge de sport pour les filles avec de gros seins

Pour les femmes de plus grande taille, vous devez d’abord être bien ajustée avant de vous séparer de votre argent. Et n’oubliez pas que le type de soutien-gorge dont vous avez besoin dépend de l’activité que vous prévoyez faire et de la forme de vos seins.

En général, Bravissimo explique que les soutiens-gorge de sport ont tendance à » avoir un dos plus large et sont plus couvrants qu’un soutien-gorge normal « , ce qui les soutient mieux. Vous devriez sentir que votre buste est maintenu dans votre cage thoracique, et si vous portez un soutien-gorge sans armatures, cela signifie moins de séparation entre les seins.

Tout le monde est différent, mais mon préféré doit être le soutien-gorge de sport épique de Freya parce qu’il me tient bien dans la main et qu’il a l’air plutôt intelligent pour ce genre de choses.Vous pouvez trouver une liste complète d’autres options, ici, ou consulter mes recommandations ci-dessous

Si vous ne vous sentez pas en sécurité, mal à l’aise ou juste un peu en insécurité, la meilleure façon de faire tomber vos barrières est d’emmener un copain à votre cours de course, de danse ou de gym. Bien que ce ne soit pas toujours possible, si vous pouvez trouver un horaire qui vous convient et qui convient à un ami, nous vous garantissons qu’il renforcera votre confiance au fil du temps jusqu’à ce que vous vous sentiez capable de l’affronter seul.

SORTIR DES SENTIERS BATTUS

Pour brûler les graisses, il n’est pas nécessaire de courir et de sauter seul. Il y a d’autres exercices que vous pouvez faire qui ne vous feront pas rebondir les couilles et qui vous mettront mal à l’aise.

Nous avons parlé à Dottie Fildes, entraîneur personnel au gymnase F45 de Tottenham Court Road, qui nous a donné des conseils sur certains exercices de brûlage des graisses que vous pouvez faire dans le gymnase ou dans le confort de votre propre maison.

Presse suspendue à haltères

En commençant avec les pieds légèrement plus larges que la largeur des hanches, tenez les haltères vers le haut au niveau des épaules pour qu’une partie d’entre eux se reposent. Gardez le poids dans vos talons lorsque vous abaissez vos hanches jusqu’à la hauteur de vos genoux. Remontez vos fessiers pour vous remettre en position de départ. En utilisant l’élan du squat, soulevez les haltères au-dessus de votre tête, en tournant les poignets vers l’avant comme vous le faites. Abaissez les poids jusqu’à la hauteur des épaules et répétez l’opération.

Traversées latérales

En commençant par les mains et les genoux, soulevez vos genoux à environ un pouce du sol. De là, faites passer votre jambe gauche par la main droite et le pied droit, abaissez votre hanche gauche vers le sol, levez le bras droit pour créer de l’espace pour votre poitrine. Ramenez le pied gauche et la main droite en position de départ et répétez de l’autre côté. Répétez l’opération sur les autres côtés.

Aviron

Avant de commencer à ramer, assurez-vous que vos pieds sont bien attachés et que l’amortisseur est sur une résistance appropriée. En vous agrippant à la barre, tendez la main vers l’avant en direction de la cage, puis passez à travers vos talons, utilisez vos jambes pour gagner en puissance tout en tirant simultanément la barre vers l’intérieur en direction de votre corps. Lorsque vos jambes sont complètement déployées, penchez-vous en arrière sur le siège et continuez à tirer la barre dans votre poitrine. Tendez les bras vers l’arrière en direction de la cage et pliez les jambes pour revenir à la position de départ.

Haltères homme-machines

Commencez en position haute avec les mains sur deux haltères, terminez une pression vers le haut (ramenez vos genoux au sol si nécessaire), une fois que vous revenez à la planche, engagez le noyau, maintenez la stabilité dans les hanches et levez un haltère à votre hanche en maintenant votre coude à proximité du côté du corps. Répétez de l’autre côté. Sautez les deux pieds en avant vers vos mains, debout avec les haltères, faites une pression sur les épaules avant de replacer les haltères au sol et de sauter les pieds en position haute de la planche.

RENFORCER VOTRE CŒUR DE MÉTIER

Avoir de plus gros seins pourrait vous rendre sujette aux maux de dos sur une base quotidienne. Si vous voulez prendre part à un entraînement de musculation ou de musculation, cette mauvaise posture peut affecter votre forme et aggraver le problème. La solution ? Renforcez votre cœur. Voici quelques exercices que Dottie recommande, pour vaincre la tension.

Insectes morts

Allongé sur le dos, les genoux fléchis à 90 degrés, levez les jambes pour que les hanches soient également à 90 degrés, puis levez les bras vers le plafond. En engageant le noyau, abaissez la jambe droite vers le sol tout en ramenant simultanément le bras gauche vers le sol derrière vous. Ne prenez chaque membre que le plus près possible du sol sans laisser votre colonne vertébrale s’éloigner du tapis. Ramenez la jambe et le bras à leur position de départ et répétez de l’autre côt