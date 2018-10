Tiffany Haddish prouve qu’elle est une « machine à sexe » dans une bataille de synchronisation des lèvres

Jimmy Fallon n’avait aucune chance. L’animatrice du Tonight Show a mis Tiffany Haddish au défi d’une bataille de synchronisation des lèvres jeudi, ce qu’il n’avait pas fait depuis un bon moment.

Comme d’habitude, ils se produisaient chacun deux fois sans dire à l’autre quelles chansons ils avaient choisies. Fallon a donné le coup d’envoi en reprenant le classique de danse des années 90 « Groove Is in the Heart » de Deee-Lite.

Il a fallu beaucoup de courage à un homme adulte pour bouger comme Fallon l’a fait, mais ce n’était pas à la hauteur de la démarche confiante de Tiffany Haddish. « Quand j’étais enfant à Los Angeles, cette artiste était l’une de mes MC préférées, et elle l’est toujours aujourd’hui « , explique l’actrice Nobody’s Fool, 38 ans. « Elle s’appelle La Dame de la rage et le nom de cette chanson est « Afro Puffs. »

Même Jimmy Fallon ne pouvait pas croire à quel point Haddish était convaincant. Regardez son visage !

« Vraiment ? » demanda-t-il. « Tu es dur avec ton « Afro Puff ». »

« On y va en gangsta, bébé ! » Haddish lui a dit. « On y va en gangsta, bébé ! »

Coïncidence, Jimmy Fallon s’apprêtait à « devenir gangsta » pour sa prochaine chanson : Post Malone’s « Psycho. » Au début, c’était simple, mais Fallon a augmenté la mise quand il a arrêté la chanson pour appliquer des tatouages temporaires qui imitaient ceux du rappeur. Impressionné, Haddish demanda, « Tatouages impromptus, hein ? »

Tiffany Haddish avait l’air d’une joueuse, et elle n’allait pas tomber sans se battre. « Pour ma dernière chanson, j’ai dû aller plus loin, alors j’ai décidé d’aller avec le parrain de Soul, M. James Brown. On peut le faire ressembler à une télé à l’ancienne ? Comme la première fois que les gens ont vu James Brown se produire « , a-t-elle demandé à un caméraman, qui lui a offert un filtre noir et blanc. « Merci. Cette chanson s’appelle « Sex Machine ». »

La comédienne a canalisé l’esprit de Brown, imitant son fameux jeu de pieds (et faisant même The Robot, au hasard). À la fin, Fallon a admis sa défaite. « Oh, mon Dieu ! » s’émerveilla-t-il. « Tiffany Haddish, tout le monde ! Le vainqueur incontestable ! Le champion ! Tiffany Haddish ! »